Κοινωνία

Lockdown - οργανωμένες παραλίες: άνοιξαν με μέτρα και αποστάσεις

Αναλυτικά τα μέτρα που θα ισχύουν σε οργανωμένες πλαζ. Τι αλλάζει από σήμερα στα καταστήματα. Οι ημερομηνίες για το άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Νέες δραστηριότητες επανεκκινούν από σήμερα, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι του Κορονοϊού και μετά από απόφαση της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, από σήμερα επαναλειτουργούν οι οργανωμένες παραλίες με συγκεκριμένα μέτρα και με αποστολή sms στο 13033 με κωδικό 6.

Αναφορικά με τα μέτρα που θα ισχύουν στις οργανωμένες παραλίες:

οι ομπρέλες μεταξύ τους θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρα, σε κάθε ομπρέλα έχουν τοποθετηθεί δύο ξαπλώστρες,

οι ξαπλώστρες θα απολυμαίνονται πριν καθίσει ο επόμενος πελάτης και μπορούν να γίνουν περισσότερες μόνο εάν πρόκειται για οικογένειες

Για τους εργαζόμενους θα είναι υποχρεωτικά τα self test, ενώ όπως και στα καταστήματα εστίασης απαγορεύεται η μουσική καθώς και οι όρθιοι στα beach μπαρ.

Επίσης από σήμερα μειώνεται το ποσοστό εμβαδού ανά πελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών, σε 50 τετραγωνικά ανά άτομο.

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια. Επίσης, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν τα διά ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως Πανελλήνιες και εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών. Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Επιπρόσθετα, από 17 Μαΐου επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και Κολλέγια, ενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

Επίσης, μετά από σχετική εισήγηση και απόφαση της κυβέρνησης, προχωράμε σε επιπλέον βήματα, «ανάσες ελευθερίας».

Πιο συγκεκριμένα:

Τα μουσεία ανοίγουν στις 14 Μαΐου , βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου.

, βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου. Τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους, ξεκινούν στις 21 Μαΐου με πληρότητα 75%.

με πληρότητα 75%. Τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους επανεκκινούν στις 28 Μαΐου . Αφορά μόνο καθήμενους, όχι ορθίους, με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50% και με συγκεκριμένη ταξιθεσία.

. Αφορά μόνο καθήμενους, όχι ορθίους, με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50% και με συγκεκριμένη ταξιθεσία. Τα ωδεία επίσης επαναλειτουργούν με αναλογία 1:1 από τις 17 Μαΐου .

. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί επαναλειτουργούν τελικά στις 17 Μαΐου, προκειμένου να μην υπάρξει μαζικό άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών, σταθμίζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και ελλείψει της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στις συγκεκριμένες ηλικίες των παιδιών.