Μητσοτάκης από Πόρτο: νέες θέσεις εργασίας από την προσέλκυση επενδύσεων

Μεταρρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων, πράσινο πιστοποιητικό και πατέντες εμβολίων οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη στην Πορτογαλία.

Έμφαση στις αλλαγές που επιφέρει υπέρ των δικαιωμάτων του εργαζομένου το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τα εργασιακά, στην ανάγκη της συντομότερης δυνατής υιοθέτησης του πράσινου πιστοποιητικού καθώς και στην αντίστοιχη της απελευθέρωσης των πατεντών των εμβολίων έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη πρώτη ημέρα των εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

«Η νέα εργατική νομοθεσία δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, δύναμη να επιλέξει ο ίδιος την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου, όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέει όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερωρίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζομένου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα της σχετικής κυβερνητικής πρωτοβουλίας κατά την άφιξη του χθες στην Κοινωνική Σύνοδο της ΕΕ.

Κατά την παρέμβαση του, μάλιστα, στην θεματική συνεδρίαση με τίτλο «Εργασία και Απασχόληση», ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν θα προέλθει από την κατανάλωση, αλλά από την προσέλκυση επενδύσεων, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ελκυστικότερος επενδυτικός προορισμός, αλλά και να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έκανε, δε, ειδική μνεία στις πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά και δη στο δικαιώμα του εργαζομένου στην αποσύνδεση, αλλά και στην υγειονομική και ασφαλιστική θωράκιση των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες. Κατά την διάρκεια του δείπνου η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών περιεστράφη γύρω από την διαχείριση της πανδημίας του κορονοιού, αλλά και των επί μέρους πτυχών αυτής.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της ταχύτερης δυνατής εφαρμογής του πράσινου πιστοποιητικού, καθώς η χώρα μας είναι έτοιμη σε μία εβδομάδα από σήμερα να ανοίξει τις πύλες της στους τουρίστες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς την επιβολή περιορισμών κατά τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της πρότασης απελευθέρωσης των πατεντών των εμβολίων, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος είχε στηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση από τον Απρίλιο του 2020. Κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί άτυπο Ευρωπαικό Συμβούλιο και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Ινδίας.

