Κορονοΐός - Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: φοβάμαι έκρηξη κρουσμάτων και επιστροφή σε lockdown

Καπραβέλος και Βατόπουλος μίλησαν στον ΑΝΤ1 για το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, την πορεία της πανδημίας στη χώρα και τους φόβους για αύξηση των κρουσμάτων.

Να ξεχάσουμε για πολλά χρόνια την κανονικότητα όπως την ξέραμε ζήτησε ο διευθυντής ΜΕΘ στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης, Νίκος Καπραβέλος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο κ. Καπραβέλος εξέφρασε την ανησυχία του για τη χαλάρωση των μέτρων τονίζοντας ότι η χαλαρότητα μπορεί να φέρει έκρηξη κρουσμάτων και επιστροφή σε lockdown.

“Δεν είμαστε εναντίον της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Η χαλαρότητα θα μας στοιχίσει, να ανοίξουμε με μεγάλη προσοχή” τόνισε ο κ. Καπραβέλος.

“Συμφωνώ αλλά το άνοιγμα της κοινωνίας είναι μονόδρομος, είναι σημαντικό να τονιστεί η ανάγκη εφαρμογής των μέτρων”, τόνισε από πλευράς του ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος. "Ο ιός είναι εδώ, ανοίγουμε την οικονομία αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τον εμβολιασμό και τα rapid test" πρόσθεσε.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ο κ. Καπραβέλος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 170 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων 45 είναι διασωληνωμένοι, ενώ η πληρότητα στη ΜΕΘ φθάνει το 98%.

“Αν συνεχίσουμε με 40-50 εισαγωγές με το 20% να πρέπει αν διασωληνωθεί δεν είναι διαχειρίσιμη αυτήν την στιγμή η πανδημία” πρόσθεσε.

