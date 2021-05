Οικονομία

Τσακίρης για εστίαση στον ΑΝΤ1: τον Ιούνιο η εκταμίευση κεφαλαίων κίνησης (βίντεο)

Τι λέει ο Υφυπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για προγράμματα στήριξης που αφορούν ξενοδοχεία, γυμναστήρια, παιδότοπους. Η επιδότηση τόκων δανείων και τα δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

«Η αντίδραση της Κυβέρνησης ήταν άμεση, ειδικά σε ότι αφορά την ρευστότητα στην αγορά. Σε ότι αφορά την ρευστότητα, έχουμε καταφέρει να κλείσουμε πολλές πληγές», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.

Όπως σημείωσε, αναφορικά με την δράση για την επανεκκίνηση της εστίασης, «εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και πολλές ημέρες, αλλά περιμένουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί από εκεί. Ελπίζω ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να κάνουν τις αιτήσεις τους».

«Η εκταμίευση των χρημάτων που προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ θα έρθει γρήγορα, όχι αυτόματα όπως με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αλλά σύντομα, θεωρώ ότι μέσα στον Ιούνιο θα γίνουν οι πρώτες πιστώσεις, αλλά τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι προμηθευτές τους, γνωρίζοντας το ποσό που περιμένουν θα μπορούν να κάνουν το “κουμάντο” τους», προσέθεσε ο κ. Τσακίρης.

Για την επιδότηση τόκων για δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Τσακίρης είπε ότι «οι αιτήσεις λήγουν αύριο 9 Μαΐου για το πρόγραμμα που αφορά δάνεια που θα πρέπει να ήταν ενήμερα πριν την πανδημία, άρα δεν “τιμωρείται” κανείς που βρέθηκε μέσα στην κρίση».

«Στον χώρο των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος η Κυβέρνηση. Με το πρόγραμμα “Elevate Greece” υπάρχει άμεση στήριξη με επιχορήγηση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλά προγράμματα ενίσχυσης τους και ανάπτυξης επενδύσεων», είπε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναφερόμενος στα ευνοϊκά δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ο κ. Τσακίρης είπε ότι «το κονδύλι ανέρχεται σε 500 εκ. ευρώ και αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό 0-10 ατόμων και τζίρο έως 200.000 ευρώ, που είχαν αποκλειστεί από πολλά από τα προηγούμενα προγράμματα. Για αυτό το πρόγραμμα δόθηκε τις προηγούμενες ημέρες έγκριση και άμεσα θα αρχίσουν οι εκταμιεύσεις»

Σε ότι αφορά τα προγράμματα για παροχή κεφαλαίων επανεκκίνησης σε επιχειρήσεις που ήταν κλειστές για πολλούς μήνες, όπως τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι, ο κ. Τσακίρης είπε ότι θα υπάρξει νέα δράση που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, προαναγγέλλονταν ανάλογο πρόγραμμα και για τα ξενοδοχεία, με χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, με βάση υπολογισμού τον τζίρο τους το 2019.

«Η απορρόφηση των κονδυλίων αφορά δαπάνες και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ που κάθε μέρα ανανεώνονται, η Ελλάδα είναι τρίτη σε όλη την ΕΕ σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ και ειδικά για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είμαστε πρώτοι σε απορροφητικότητα και είμαι αισιόδοξος ότι η απορροφητικότητα που τώρα ξεπερνά το 60% θα συνεχιστεί και θα απορροφήσουμε μέχρι το τέλος του έτους ακόμη και το τελευταίο ευρώ», είπε ο κ. Τσακίρης, καταλήγοντας ότι «το επόμενο ΕΣΠΑ θα είναι ακόμη πιο απλοποιημένο σε ότι αφορά τις διαδικασίες».

