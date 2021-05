Πολιτισμός

Lockdown – Γιατρομανωλάκης στον ΑΝΤ1: έτσι θα λειτουργήσουν σινεμά, μουσεία και θέατρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναυλίες μόνο για καθήμενους, με αποστάσεις και μέτρα. Τι είπε για τα πανηγύρια του καλοκαιριού και τη δεύτερη παράσταση στα θερινά σινεμά.

Για την άρση των μέτρων που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μίλησε στον ΑΝΤ1 ο νέος υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

“Ανοίγει επιτέλους ο πολιτισμός. Ανοίγουμε σταδιακά και με μέτρα. Επιτέλους μπαίνουμε σε σειρά και οι αγαπημένες καλοκαιρινές δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν” είπε μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

“Το επόμενο είναι το ορόσημο είναι η Παρασκευή 14 Μαΐου, όταν ανοίγουν τα μουσεία, με μέτρα και περιορισμούς, αποστάσεις 2 μέτρων μέσα στους χώρους και μάσκες. Μια εβδομάδα μετά ανοίγουν τα θερινά σινεμά με πληρότητα 75%.” πρόσθεσε ο κ. Γιατρομανωλάκης.

Όσον αφορά στα θερινά σινεμά, εξήγησε ότι δεν έχει απαγορευτεί η δεύτερη παράσταση μέσα στην ημέρα, αλλά λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 23.00 κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει. Σημείωσε δε ότι όταν αρθεί το μέτρο ή εάν μετακινηθεί η ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα μπορούσε να προβληθεί και δεύτερη φορά μια ταινία στα θερινά σινεμά.

Πρόσθεσε ότι από τις 28 Μαΐου ξεκινούν και τα δημόσια, ανοιχτά θεάματα, όπως οι συναυλίες, με πληρότητα 50% και μόνο με καθήμενους. “Οι γιατροί έχουν συστήσει να πάμε μόνο σε συναυλίες και θεάματα με καθήμενους και όχι με όρθιους” εξήγησε και επέστησε την προσοχή όλων.

Σε ερώτηση για το εάν το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα παραδοσιακά πανηγύρια, απάντησε ότι όλα θα πρέπει να προσαρμοστούν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλει ο κορονοϊός.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδειξίας στη Νέα Σμύρνη - καταγγελία στον ΑΝΤ1: αυνανιζόταν έξω από το σπίτι μου (βίντεο)

Κορονοΐός - Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: φοβάμαι έκρηξη κρουσμάτων και επιστροφή σε lockdown

Τσακίρης για εστίαση στον ΑΝΤ1: τον Ιούνιο η εκταμίευση κεφαλαίων κίνησης (βίντεο)