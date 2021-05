Κοινωνία

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: στις 23 Απριλίου το θύμα έστειλε έγγραφο - "φωτιά" σε Αστυνομία κι Εισαγγελέα

Ο Θόδωρος Μαντάς μιλά στον ΑΝΤ1 για ολιγωρία στην έρευνα, για τον νεκρό πελάτη του και την προειδοποίηση των Αρχών για το “συμβόλαιο θανάτου”.

Για το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» έκανε λόγο ο Θόδωρος Μαντάς, αναφερόμενος στην δολοφονία του πελάτη του στην Ζάκυνθο, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Όπως είπε ο κ. Μαντάς «Τον Ιούνιο του 2020 ο εν λόγω επιχειρηματίας δέχθηκε δολοφονική επίθεση με πανομοιότυπο τρόπο, κατά την οποία τραυματίστηκε βαρύτατα και σώθηκε με μεγάλη προσπάθεια των γιατρών ως εκ θαύματος, ενώ σκοτώθηκε η γυναίκα του, αφήνοντας πίσω δύο παιδιά».

«Μέχρι τον Δεκέμβριο η έρευνα της Αστυνομίας για την υπόθεση καρκινοβατεί. Ο επιχειρηματίας έκανε μόνος του έρευνα για να μάθει τι συνέβη και ποιος ήθελε να τον σκοτώσει και είχε σκοτώσει την γυναίκα του, εισέφερε πλήθος στοιχείων στις αρμόδιες Αρχές, αλλά δεν υπήρξε πρόοδος στις έρευνες», ανέφερε ο κ. Μαντάς.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, «στις 23 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν την δολοφονία του, διαπιστώνοντας την υπέρμετρη καθυστέρηση στην πρόοδο των ερευνών, με έγγραφο που απέστειλε ενημερώνεται η αστυνομική Αρχή που κάνει την προανάκριση και παράλληλα η Εισαγγελία στην Ζάκυνθο. Με αυτό εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ολιγωρία στην έρευνα και λέει ότι δημιουργείται πλέον έντονη ανησυχία και διατυπώνει την αγωνία του για την εξέλιξη που θα έχει αυτή η ιστορία».

Ουσιαστικά, όπως ανέφερε και την Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο κ. Μαντάς, το θύμα της δολοφονικής επίθεσης ενημέρωσε δίνοντας στοιχεία, όπως υποστηρίζει η πλευρά του, τόσο τον Δεκέμβριο όσο και πριν από λίγες ημέρες, ότι συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν πίσω από την επίθεση του Ιουνίου 2020 και ότι υπάρχει σε ισχύ «συμβόλαιο θανάτου» με στόχο τον ίδιο και ότι δεχόταν απειλές.

Ερωτηθείς σχετικά με το ποινικό παρελθόν του θύματος, ο συνήγορος απάντησε ότι «τα στοιχεία, τα γεγονότα και τα περιστατικά για το παρελθόν του και την όποια εμπλοκή μπορεί να προκαλούσε συγκεκριμένες συμπεριφορές, έχουν από τον Δεκέμβριο επισήμως διατυπωθεί σε επίσημα έγγραφα και συνοδευτικά που έχουν υποβληθεί στην κατά τον νόμο αρμόδια Αρχή», ενώ όπως επεσήμανε δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι είναι άλλης τάξεως μια δολοφονία κάποιου που έχει ποινικό παρελθόν σε σχέση με άλλες δολοφονίες.

Καταλήγοντας αναρωτήθηκε «δεν δημιουργεί υπέρμετρη ανησυχία το γεγονός ότι σε μια αλυσίδα δολοφονιών των τελευταίων μηνών, με τελευταία εκείνη του δημοσιογράφου (σημ: του Γιώργου Καραϊβάζ) η αστυνομία δεν έχει διαλευκάνει τις υποθέσεις;».

