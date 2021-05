Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: εκατομμύρια ραντεβού μέχρι τον Ιούλιο - στοιχεία ανά περιοχή

Η ηλικιακή ομάδα που είναι πρώτη στους εμβολιασμούς. Πού εχουν γίνει οι περισσότεροι εμβολιασμοί. Πόσα ραντεβού έχουν κλειστεί έως τον Ιούλιο.

Σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα ραντεβού που κλείστηκαν από σήμερα Σάββατο μέχρι τον Ιούλιο, ενώ τα στοιχεία φέρνουν πρώτους τους πολίτες 50-54 ετών που είτε πραγματοποίησαν την 1η δόση εμβολιασμού κατά της Covid-19 ή προχώρησαν σε προγραμματισμένο ραντεβού καταγράφοντας 316.275 εμβολιασμούς ή ραντεβού.

Η ηλικιακή ομάδα που ακολουθεί είναι των 45-49 ετών με 300.476 εμβολιασμούς ή προγραμματισμένα ραντεβού. Όσον αφορά στους πολίτες που είτε ήδη εμβολιάστηκαν, είτε έκλεισαν ραντεβού ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, έχουν γίνει 2.391.526 εμβολιασμοί της 1ης δόσης και 1.143.686 εμβολιασμοί της 2ης δόσης, ενώ κι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων ραντεβού για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού είναι υψηλός, καθώς από το Σάββατο 8 Μαΐου μέχρι τον Ιούλιο, φτάνει τα περίπου 4,5 εκατομμύρια (4.442.229).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 6 Μαΐου, οι ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες που έχουν εμβολιαστεί με μια δόση ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού είναι οι παρακάτω:

η ομάδα των πολιτών 30-39 ετών με 222.456 εμβολιασμούς μιας δόσης ή προγραμματισμένο ραντεβού

η ηλικιακή κατηγορία των 40-44 με 154.666 εμβολιασμούς μιας δόσης ή προγραμματισμένο ραντεβού

η ομάδα των πολιτών 45-49 ετών με 300.476 εμβολιασμούς μιας δόσης ή προγραμματισμένο ραντεβού

οι πολίτες 50-54 ετών με 316.275 εμβολιασμούς μιας δόσης ή προγραμματισμένο ραντεβού

η ηλικιακή κατηγορία 55-59 ετών με 271.087 εμβολιασμούς μιας δόσης ή προγραμματισμένο ραντεβού

Όσον αφορά στην πρώτη δεκάδα στο σύνολο των εμβολιασμών σύμφωνα με τα δεδομένα ανά περιφερειακή ενότητα μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαΐου, οι περισσότεροι εμβολιασμοί έχουν γίνει στον κεντρικό τομέα Αθηνών που έφτασαν τους 451.269 με την 1η δόση να φτάνει τους 294.565 εμβολιασμούς και την 2η δόση να αγγίζει τους 156.704.

Δεύτερη στην λίστα είναι η Θεσσαλονίκη με 410.934 εμβολιασμούς συνολικά, με την 1η δόση να φτάνει τους 279.048 και το σύνολο της 2ης δόσης είναι 131.886 εμβολιασμοί. Τρίτος έρχεται ο βόρειος τομέας Αθηνών με 378.359 εμβολιασμούς να έχουν πραγματοποιηθεί με την 1η δόση να κυμαίνεται στους 244.621 εμβολιασμούς και η 2η δόση στους 133.738. Έπεται ο δυτικός τομέας Αθηνών με 161.679 εμβολιασμούς συνολικά. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί 1ης δόσης 111.097 και 2ης δόσης 50.582. Πέμπτος στη σειρά είναι ο νότιος τομέας Αθηνών με 125.024 εμβολιασμούς με την 1η δόση να φτάνει τους 96.101 και την 2η δόση τους 28.923 εμβολιασμούς. Ο Πειραιάς καταγράφει στο σύνολο των εμβολιασμών 120.384 με την 1η δόση να αγγίζει τους 79.588 εμβολιασμούς και την 2η δόση να φτάνει τους 40.796.

Ακολουθεί η Ανατολική Αττική με συνολικά 89.776 εμβολιασμούς και συγκεκριμένα με εμβολιασμούς 1ης δόσης τους 64.398 και της 2ης δόσης τους 25.378 εμβολιασμούς. Πιο κάτω καταγράφεται η Αχαΐα με συνολικούς 86.342 εμβολιασμούς. Η 1η δόση φτάνει τους 59.928 και η 2η δόση τους 26.414 εμβολιασμούς. Λίγο παρακάτω βρίσκεται το Ηράκλειο με σύνολο εμβολιασμών τους 85.601, την 1η δόση τους 58.960 και την 2η δόση τους 26.641 εμβολιασμούς. Τελευταία στην δεκάδα είναι η Λάρισα με 71.981 εμβολιασμούς με την 1η δόση να φτάνει τους 51.308 και την 2η δόση τους 20.673 εμβολιασμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα στοιχεία της χθεσινής μέρας, Παρασκευή 7 Μαΐου που η Θεσσαλονίκη για μια μέρα σημείωσε πρωτιά με 12.127 συνολικά εμβολιασμούς, με την 1η δόση να φτάνει τους 5.312 και την 2η δόση τους 6.815 εμβολιασμούς. Αντίθετα, στην δεύτερη θέση πέρασε χθες ο κεντρικός τομέας Αθηνών με σύνολο 10.328 εμβολιασμούς εξ αυτών η 1η δόση να φτάνει τους 3.883 εμβολιασμούς και η 2η δόση τους 6.445 εμβολιασμούς.

