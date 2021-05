Αθλητικά

Lockdown - ερασιτεχνικός αθλητισμός: ανοίγουν κολυμβητήρια και ακαδημίες - τι ισχύει για τα γυμναστήρια

Πότε ξεκινούν οι προπονήσεις και τι ισχύει για τα πνευματικά αθλήματα, όπως σκάκι και μπριτζ. Η εισήγηση για τα γυμναστήρια.

«Πράσινο» φως για την επανέναρξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτόν, άναψε η επιτροπή λοιμωξιολόγων, αποδεχόμενη το πλάνο που κατέθεσε το υφυπουργείο Αθλητισμού.

Η ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής προβλέπει τα εξής:

Από τις 10/5/2021 να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-εφήβων-νέων) που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.

Από τις 10/5/2021 να κάνουν χρήση κολυμβητηρίων και οι αθλούμενοι πολίτες, με τις ίδιες συνθήκες testing όπως και οι αθλητές, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού χωρητικότητας των κολυμβητηρίων, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες αποστάσεων, ενώ οι αθλούμενοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κολυμβητήρια σε ώρες που δεν αθλούνται σε αυτά επαγγελματίες αθλητές. Το πρόγραμμα ορίζεται με ευθύνη της διοίκησης κάθε κολυμβητηρίου.

Από 15/05/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο χαμηλό και χαμηλο-μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας.

Από 17/5 να ξεκινήσουν οι αθλητικές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε μικρά, σταθερά γκρουπ έως 10 ατόμων για 3 εβδομάδες.

Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας.

Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τα ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας σε γκρουπ των 6 (αντί για γκρουπ των 2 που είναι μέχρι τώρα).

Από 07/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Την έναρξη των ιπποδρομιών στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου, καθώς οι αγώνες θα γίνονται χωρίς θεατές και μόνο με τους απολύτως απαραίτητους συντελεστές.

Για τα ιδιωτικά γυμναστήρια θα μελετήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει κατατεθεί στην ΓΓΑ για παρατηρήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες επανέναρξης τους π.χ. στην αρχή πιλοτικά μόνο με εμβολιασμένους πολίτες.

Όλα τα παραπάνω με χρήση self test στις προπονήσεις, που θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα, παρουσία του γιατρού ή του υπεύθυνου COVID-19 της ομάδας ο οποίος βεβαιώνει τη διεξαγωγή τους. Για τα αθλήματα υψηλού ρίσκου η χρήση self test να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα εφόσον προπονούνται σε κλειστό χώρο.

Για τους αγώνες είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος για τους συμμετέχοντες με rapid test 24 ωρών ή PCR τεστ 48 ωρών από διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι αγώνες θα διεξάγονται χωρίς θεατές και με βάση τα επικαιροποιημένα υγειονομικά αγωνιστικά πρωτόκολλα που καταθέτουν οι ομοσπονδίες.

Επιπλέον:

Στα πνευματικά αθλήματα (σκάκι, μπριτζ) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Συστήνεται η χρήση ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων όπου είναι δυνατό.

Η ΓΓΑ θα συμπεριλάβει στις νέες διευκρινιστικές οδηγίες ειδική μνεία για την εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τη χρήση του κλιματισμού/εξαερισμού στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η ΓΓΑ εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των γενικών αρχών που περιγράφονται στις αντίστοιχες ΚΥΑ

Να εξεταστεί η δυνατότητα οι τελικές φάσεις των διαφόρων πρωταθλημάτων να γίνονται σε μορφή «φούσκας».

