ΓΓΠΣΔΔ: Ποιες πλατφόρμες είναι εκτός λειτουργίας και μέχρι πότε

Δεν είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Γ.Γ Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης. Τι ισχύει για το emvolio.gov.gr.

Από σήμερα στις 6:00 το πρωί έως και αύριο Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι δεν είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω των υποδομών της, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισής τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)

Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως πόθεν έσχες, ενιαία αρχή πληρωμής, e-παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της δημόσιας διοίκησης

Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και υπ. Οικονομικών, όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.ά..

Για το διάστημα αυτό λειτουργεί κανονικά μόνον η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς emvolio.gov.gr, η οποία θα υποστηριχθεί από standby υποδομή για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η διακοπή της παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών γίνεται στο πλαίσιο σημαντικών εργασιών αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών σε σύγχρονες εκδόσεις και υποδομές storage για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως καθημερινά πραγματοποιούνται άνω των 280.000 login από πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου και 145.000 κλήσεις για web services.

Θα καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν αγκαλιάσει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μετάβαση σε νέες υποδομές, που θα προσφέρουν ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικότερο περιβάλλον λειτουργίας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

