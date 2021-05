Κοινωνία

Ηλεία: συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών με θαλαμηγό

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, η θαλαμηγός με τους αλλοδαπούς είχε ρυμουλκηθεί από παραπλέον πλοίο στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 31, 43, 28, 55, και 27 ετών, συνελήφθησαν στη Μυρσίνη Ηλείας, ως τα άτομα που φέρεται να διευκόλυναν την παράνομη μεταφορά με θαλαμηγό 184 αλλοδαπών.

Οι εν λόγω αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διεσώθησαν στις 02/05, 51 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της θαλάσσιας περιοχής Άκρα Ταινάρου, στον Μεσσηνιακό κόλπο.

Οι αλλοδαποί είχαν δηλώσει ακυβερνησία στο σκάφος. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, η θαλαμηγός με τους αλλοδαπούς είχε ρυμουλκηθεί από παραπλέον πλοίο στο λιμάνι της Καλαμάτας.

