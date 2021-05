Πολιτική

Μήνυμα Δένδια για την Ημέρα της Νίκης των Συμμάχων στην Ευρώπη

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών για τα 76 χρόνια από την Ημέρα της Νίκης των Συμμάχων στην Ευρώπη και τη λήξη του πολέμου.

Μήνυμα για τα 76 χρόνια από την Ημέρα της Νίκης των Συμμάχων στην Ευρώπη και τη λήξη του πολέμου ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"76 χρόνια από τη λήξη του πιο πολύνεκρου πολέμου στην Ευρώπη και την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας", αναφέρει.

"Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και παραμένει η οδός για να μη βιώσει ξανά η Γηραιά Ήπειρος την τραγωδία των παγκόσμιων πολέμων".





76 χρόνια από τη λήξη του πιο πολύνεκρου πολέμου στην Ευρώπη και την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. (1/2) #VEDay pic.twitter.com/86WZlTlvFA

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 8, 2021

