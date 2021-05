Πολιτισμός

Κέρκυρα: Μνημειακός οβελίσκος για τους Κερκυραίους αγωνιστές του 1716 (εικόνες)

Μνημειακός οβελίσκος, τιμώντας τους Κερκυραίους που αγωνίστηκαν ηρωικά κατά της οθωμανικής επιδρομής το 1716, τοποθετείται στον νέο κόμβο του Οργανισμού Λιμένα Κερκύρας. Ο Οβελίσκος, που έχει ύψος οκτώ μέτρα και βάρος 15 τόνους είναι δωρεά του Ιδρύματος Κερκυραϊκής Κληρονομιάς προς τον κερκυραϊκό λαό.

Στις όψεις του Μνημειακού Οβελίσκου για το 1716 θα αναγράφεται σε τέσσερις γλώσσες, ελληνικά, ιταλικά, ρωσικά και αγγλικά, η φράση "στη μνήμη των Κερκυραίων που ηρωικά αγωνίστηκαν κατά την οθωμανική επιδρομή το 1716". Την πρωτοβουλία για την ανέγερση του Οβελίσκου για το 1716 είχε ο επιχειρηματίας Σπύρος Φλαμπουριάρης, γνωστός σε όλους και ως κόμης Φλαμπουριάρης, πρόεδρος του Ιδρύματος Κερκυραϊκής Κληρονομιάς.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «ο Μνημειακός Οβελίσκος τιμά τους Κερκυραίους, Επτανήσιους και λοιπούς Ευρωπαίους που αγωνίστηκαν επιτυχώς κατά της επιδρομής των Οθωμανών Τούρκων το 1716. Η νίκη των στρατευμάτων που αγωνίστηκαν τότε κατά των Οθωμανών, είχε ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να παραμείνει ανεξίθρησκη. Κάθε άλλη έκβαση των μαχών θα μετέτρεπε την Ευρώπη σε Οθωμανική Αυτοκρατορία» επισημαίνει ο κ. Φλαμπουριάρης

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας γεγονός, καθώς η νίκη των Χριστιανών κάτω από τα τείχη της Κέρκυρας, οριοθετεί το τέλος της Οθωμανικής προέλασης στην Ευρώπη, την ανάπτυξη του κινήματος του Διαφωτισμού και τη γέννηση της σύγχρονης αστικής Δημοκρατίας. Να σημειωθεί ότι η πόλη της Κερκύρας, εκτός από τους χιλιάδες Κερκυραίους και Επτανησίους που ηρωικά αγωνίστηκαν κατά την Οθωμανική επιδρομή του 1716, υπό την καθοδήγηση και αρχιστρατηγία του Σάξονα Κόμη Ιωάννη Ματθία φον ντερ Σούλενμπουργκ, στη μάχη προσέτρεξαν και πολλοί Ευρωπαίοι μαχητές από χώρες που συναποτελούν σήμερα την Ενωμένη Ευρώπη, δίδοντας έτσι μία ιδιαίτερη διάσταση στην έννοια του "Προμαχώνα" της Ευρώπης, που δόθηκε μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα στην Κέρκυρα» επισημαίνει ο κ. Φλαμπουριάρης.

Το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός για την ευρωπαϊκή ιστορία ανέδειξε το Ίδρυμα Κερκυραϊκής Κληρονομιάς με την κατασκευή αυτού του μνημείου, το οποίο ενέκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του υπουργείου Πολιτισμού, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κερκύρας. Τα αποκαλυπτήρια προγραμματίζονται να γίνουν στις 21 Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα.

Ο Μνημειακός Οβελίσκος για το 1716, σχεδιάστηκε από Κερκυραίο αρχιτέκτονα, και κατασκευάστηκε από μάρμαρο στα εργαστήρια της εταιρίας Pitardi Cavamonti στο Λέτσε της Ιταλίας. Αναμένεται να φτάσει στην Κέρκυρα στις 16 Μαΐου. Αποτελείται από 17 κομμάτια και ζυγίζει συνολικά15 τόνους. Το μεγάλο του βάρος θα στηριχθεί σε ένα ειδικό υπόβαθρο που έχει κατασκευαστεί. Τον χώρο στον οποίο τοποθετείται ο Οβελίσκος υπέδειξε η Έφορος Αρχαιοτήτων Κερκύρας, Τένια Ρηγάκου, ενώ ο Άγγλος αρχιτεκτονικός σχεδιαστής, Άλαν Μπάρετ φιλοτέχνησε ένα μοναδικό μοντέλο υπό κλίμακα 1:10 που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος Κερκυραϊκής Κληρονομιάς.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο MA PhD - Ιστορικός Τέχνης Μεγακλής Ρογκάκος «πρόκειται για ένα μνημείο για την περιφρούρηση των αρχών, αξιών και των ιδανικών της Δύσης».

Στην ιστορική μελέτη του, περί της πολιορκίας, ο Λαυρέντιος Βροκίνης, αναφέρει 3.054 Κερκυραίους και 541 Ζακυνθινούς, που αντιμετώπισαν τον οθωμανικό επεκτατισμό με αυτοθυσία. Με αυτό το σκεπτικό, το Ίδρυμα Κερκυραϊκής Κληρονομιάς αποφάσισε να αναγείρει το μνημειακό Οβελίσκο στη μνήμη των Κερκυραίων που ηρωικώς αγωνίστηκαν κατά την οθωμανική επιδρομή του 1716.

«Ο Οβελίσκος για το 1716 στην Κέρκυρα, αναφέρεται και φιλοσοφικώς, και στον αγώνα του ανθρώπου κατά του μίσους που υποδουλώνει και υπέρ της χαράς που απελευθερώνει. Συμβολίζει ουσιαστικά τη Δύση που προασπίζεται τη Δημοκρατία, ως ευρωπαϊκή αξία με ελληνικές καταβολές. Εν τέλει, ως σύμβολο της ελευθερίας, σχετίζεται με τον αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821» καταλήγει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κερκυραϊκής Κληρονομιάς, Σπύρος Φλαμπουριάρης.

