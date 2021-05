Οικονομία

Σταϊκούρας για επιχειρήσεις: πότε θα γίνουν οι πληρωμές για κάθε μέτρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία έδωσε ο Υπ. Οικονομικών. Τι είπε για την Επιστρεπτέα προκαταβολή, τα μειωμένα ενοίκια, την “αποζημίωση των 1000 ευρώ” και τον ΕΝΦΙΑ.

Επιταχύνονται στο μέτρο του δυνατού οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία και όπως ανακοίνωσε ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο Mega, χθες πληρώθηκαν 62,7 εκατομμύρια ευρώ σε 20.359 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό να φτάνει το 1 δις ευρώ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε διήμερη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων που κανονικά λήγει στις 10 Μαΐου. Η παράταση αυτή θα δοθεί λόγω του ότι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, MyBussinessSupport, είναι κλειστή για τεχνικούς λόγους. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων «τελικής αποδοχής» δίνεται σε όσους δήλωσαν έως τις 19 Απριλίου στοιχεία εσόδων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και δεν είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7.

Μαζί με τις πληρωμές της επιστρεπτέας προκαταβολής θα τρέξει και το πρόγραμμα της «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού». Ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει στις 17 Μαΐου και οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν στο τέλος του μήνα. Το πρόγραμμα, ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει μη επιστρεπτέα χρηματική ενίσχυση από 1.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ για τις στις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές τον Απρίλιο (με εξαίρεση την εστίαση).

Στα τέλη Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, ύψους 500 εκ. ευρώ, μέσω της έκδοσης πιστωτικού, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Όπως εξήγησε ο Χρήστος Σταϊκούρας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά εντός του Μαΐου και να διαρκεί έως τις 10 Ιουνίου.

Αναφερόμενος στο άνοιγμα της Ελλάδας στις αγορές, και στο που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που έχουμε «σηκώσει» από τις αγορές πηγαίνει στην πραγματική οικονομία. Έχουμε να πληρώσουμε τα υπόλοιπα της Επιστρεπτέας 7. Το ποσό των 167 εκατ. ευρώ «έπεσε» στην εστίαση την Μεγάλη Εβδομάδα για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην επανεκκίνηση. Υπάρχουν τα μηδενικά ενοίκια για το μήνα Μάιο. Υπάρχει το πρόγραμμα «Γέφυρα» που βοηθάει επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Μειωμένα ενοίκια τον Ιούνιο;

«Για τον Ιούνιο θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η οικονομία για τα ενοίκια. Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο για μειωμένα ενοίκια», είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ για το «Γέφυρα 2» ανέφερε ότι «22.921 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση. Θα δοθεί παράταση μέχρι τέλος του μήνα για να δηλώσουν και άλλες επιχειρήσεις».

«Δεν προβλέπεται Επιστρεπτέα 8»

«Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται Επιστρεπτέα 8. Από τις 700.000 αιτήσεις, 250.000 είχαν αύξηση τζίρου το ’21 σε σχέση με το ’20. Και 140.000 επιχειρήσεις δεν είχαν τζίρο αναφοράς τα 400 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020», σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, εξηγώντας τους λόγους που πολλές επιχειρήσεις έμειναν εκτός.

Φορολογικές δηλώσεις

«Για τις φορολογικές δηλώσεις εκτιμούμε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα περίπου σε δύο εβδομάδες για την υποβολή, γιατί θα πρέπει να ενσωματωθούν και οι τελευταίες αλλαγές, όπως είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου. Θα είναι ανοιχτή μέχρι τέλος Ιουλίου, αλλά και όσοι υποβάλλουν τον Αύγουστο δε θα είναι εκπρόθεσμοι», εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας αναφορικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

ΕΝΦΙΑ

Μιλώντας για το πώς θα πληρωθεί φέτος ο ΕΝΦΙΑ, κατά πόσο θα υπάρξει περαιτέρω μείωση και τι θα ισχύσει για τις αντικειμενικές αξίες, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «για τον ΕΝΦΙΑ οι δόσεις θα είναι 6. Για φέτος δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω μείωση. Ισχύει η μείωση του 22%. Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι όπως ήταν και πέρυσι, με τις αντικειμενικές αξίες που υπάρχουν».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσακίρης για εστίαση στον ΑΝΤ1: τον Ιούνιο η εκταμίευση κεφαλαίων κίνησης (βίντεο)

Επιδειξίας στη Νέα Σμύρνη - καταγγελία στον ΑΝΤ1: αυνανιζόταν έξω από το σπίτι μου (βίντεο)

Κορονοΐός - Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: φοβάμαι έκρηξη κρουσμάτων και επιστροφή σε lockdown