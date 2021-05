Πολιτική

Φωτιά στο Μάτι: οι συνομιλίες για νεκρούς πριν την ενημέρωση Τσίπρα on camera

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα της δικογραφίας, που ολοκληρώθηκε μετά από 26 μήνες.

Το δρόμο προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο παίρνει πλέον η ογκώδης δικογραφία για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018. Η έρευνα που διενήργησε ο ανακριτής Αθ. Μαρνέρης ολοκληρώθηκε, δύο χρόνια και δύο μήνες μετά την άσκηση των διώξεων και την λήψη απολογιών από τους κατηγορούμενους της υπόθεσης, αλλά και έπειτα από τρία συνεχόμενα «όχι» της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής στο αίτημα του ανακριτή για άσκηση συμπληρωματικής κακουργηματικής ποινικής σε βαθμό σε βάρος στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση και η οποία απαριθμεί χιλιάδες σελίδες περιλαμβάνονται στοιχεία – φωτιά για τις ευθύνες των αρμοδίων πριν και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή σε 102 συνανθρώπους μας. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που περιήλθαν στα χέρια της Δικαιοσύνης μετά την κατάσχεση από τον κ. Μαρνέρη του επίμαχου καταγραφικού από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ).



Από τις συνομιλίες αυτές προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον κακό συντονισμό και την ελλιπή παρουσία του κρατικού μηχανισμού τις επίμαχες ώρες, και το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν για την ύπαρξη των πρώτων από τους 102 νεκρούς πριν από τη σύσκεψη που έγινε μπροστά στις κάμερες, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ηχητικά ντοκουμέντα

Ενδεικτικό για την κατάσταση που επικρατούσε εκείνες τις εφιαλτικές ώρες στην Ανατολική Αττική, είναι το περιεχόμενο ηχητικού ντοκουμέντου που αφορά σε συνομιλία που είχε αξιωματικός υπηρεσίας από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη παρουσία του κ. Τσίπρα και του αρμόδιου, τότε, υπουργού κ. Τόσκα.

Συγκεκριμένα, στη συνομιλία αυτή αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ζητεί να ενημερωθεί για το εάν υπάρχουν νεκροί και λαμβάνει χώρα ο εξής διάλογος:



- Έχουμε μία ευρεία σύσκεψη. Έχει έρθει εδώ τώρα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός ο κ. Τόσκας. Μπορείτε να μου δώσετε σαφή εικόνα για τους νεκρούς;



- Για τους νεκρούς προς το παρόν εμείς έχουμε παραλάβει έναν. Υπάρχουν και άλλοι νεκροί όμως, τους οποίους δεν έχουμε παραλάβει… Δίνουμε βάση πρώτα από όλα σε τραυματίες. Έχουν κατέβει κάτω ομάδες γιατρών στους τραυματίες .Νεκρούς παραλαμβάνουμε μόνο αν είναι μέσα στο δρόμο . Αν είναι μέσα σε σπίτια δεν παραλαμβάνουμε προς το παρόν νεκρούς …Και το ξέρει αυτό και η Πολιτική Προστασία . Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά . Έχει ενεργοποιηθεί ομάδα που είναι για τις κρίσεις, έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον κόσμο.



- Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για τους νεκρούς;



- Όχι. Ξέρω αυτή την στιγμή για τρεις. Ένα περιστατικό στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα πάει στο Σισμανόγλειο και ένα λίγο πιο κάτω στο Μάτι. Απλά δεν έχουν παραληφθεί αυτά. Ένα μόνο έχει παραληφθεί. Πάντως , η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Μας έχουν δώσει περισσότερους νεκρούς ,αλλά δεν έχουμε επιβεβαιωμένα .



- Επιβεβαιωμένα δεν έχουμε … Για τα επιβεβαιωμένα πολύ φοβάμαι ότι θα μας πάρει το πρωί για να μάθουμε… Αφού τελειώσουμε πρώτα με τους τραυματίες.

«Έχει νεκρούς»

Το χάος που επικρατούσε τις ώρες τις πυρκαγιάς καταδεικνύει μια ακόμη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η συνομιλία αυτή είναι μεταξύ ενός πυροσβέστη και της μητέρας του. «Μάνα πέφτω… Ούτε νερό… Χαμός γίνεται … Έχει νεκρούς….» ακούγεται να λέει ο πυροσβέστης στη μητέρα του. Η γυναίκα απαντώντας στο γιο της τον ενημερώνει πως γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση γιατί είπαν στην τηλεόραση ότι πιθανόν να υπάρχουν και νεκροί .«Έχει, αλλά δεν τους ανακοινώνουν» είναι απάντηση που λαμβάνει από το παιδί της.



Σε άλλη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, πυροσβέστες που παίρνουν μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς ακούγονται να ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους με τα εξής λόγια: «Δεν ξέρουμε πια σε ποιον να διαβιβάζουμε συμβάντα. Είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι. Δεν έχουμε πλέον εικόνα τι γίνεται… Μας δίνουν σε κάποια κομμάτια από το Νέο Βουτζά ότι η φωτιά έχει περάσει από τη Λ. Μαραθώνος και έχει βγει στη θάλασσα…».