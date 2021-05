Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη - Λύματα: νέα “έκρηξη” στο ιικό φορτίο (πίνακες)

Πόσο αυξήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα η μόλυνση που εντοπίστηκε από τους επιστήμονες, σε σχέση με τις μετρήσεις που έγιναν την Μεγάλη Εβδομάδα.

Αύξηση παρουσίασε το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ έπειτα από τέσσερις εβδομάδες αποκλιμάκωσης, το ιικό φορτίο ανιχνεύεται στα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου. Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 05/05 και της Πέμπτης 06/05 είναι:

Αυξημένη κατά 51% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, της Δευτέρας 03/05 και της Τρίτης 04/05.

Αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 28/04 και Πέμπτης 29/04.

«Δεν αποτελούν έκπληξη τέτοιες μετρήσεις. Για έναν μήνα υπήρξε σταθερή αποκλιμάκωση και πλέον, στα χαμηλότερα επίπεδα που βρίσκεται το ιικό φορτίο, οι αυξομειώσεις μεταξύ των καθημερινών μετρήσεων, δε διαφοροποιούν σημαντικά την επιδημιολογική εικόνα. Έχουμε πει επανειλημμένα πως είναι μία δυναμική κατάσταση η πανδημία και ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει απόσταση ακόμη από το πράσινο επίπεδο που θα επέτρεπε μία μεγαλύτερη χαλάρωση. Οι καθημερινές μετρήσεις μας επιτρέπουν να παρατηρούμε την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, καθώς εξελίσσεται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Ερωτηθείς εάν η αύξηση αποδίδεται στην κινητικότητα που υπήρξε τις ημέρες πριν και μετά το Πάσχα ο πρύτανης του ΑΠΘ απάντησε: «Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε και στις επόμενες μετρήσεις. Είναι βέβαιο πως οι συναθροίσεις σε σπίτια μπορεί να αύξησαν την ενδοοικογενειακή μετάδοση και να έφεραν μικρές εξάρσεις. Γι' αυτό τονίζουμε και ότι είναι πολύ σημαντικό στην επανεκκίνηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι κανόνες που έχουν τεθεί από την Πολιτεία».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

