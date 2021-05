Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο συνεργός της 36χρονης που έστησε την απαγωγή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 30χρονος ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στη θεία και τον ξάδερφο της συντρόφου του και είπε ότι έχει απαγάγει την 36χρονη.

Συνελήφθη ο 30χρονος συνεργός της 36χρονης που έστησε την απαγωγή της προκειμένου να αποκομίσει παράνομα περιουσιακό όφελος από τη θεία και τον ξάδερφό της.

Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής - Προσωπικής Ελευθερίας και Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών εντόπισε τον 30χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα ψεύτικο πιστόλι και μία κάρτα sim, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους, καθώς επίσης, μία τραπεζική κάρτα της 36χρονης και χρηματικό ποσό που αποτελεί μέρος του συνολικού χρηματικού ποσού που ανέλαβε ο συλληφθείς ως προερχόμενο από την πράξη της εκβίασης.

Ο 30χρονος ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στη θεία και τον ξάδερφο της συντρόφου του και είπε ότι έχει απαγάγει την 36χρονη. Τότε ανέλαβαν οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Αξιοποιώντας πληροφορίες σταμάτησαν λεωφορείο των ΚΤΕΛ στην περιοχή των Σερρών. Μέσα εντοπίστηκε η 36χρονη και αποδείχθηκε ότι ουδέποτε υπήρξε θύμα αρπαγής και συνελήφθη.

Η 36χρονη και ο συνεργός – σύντροφος της νόμιζαν ότι, ότι είχαν στήσει μια καλοστημένη απάτη, αλλά...

Πηγή: thestival.gr