Πίνατ: ποιος φτιάχνει σπιτάκι για το “αδέσποτο” του Μαξίμου

Ο σκύλος που υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός και φιλοξενείται στο Μέγαρο Μαξίμου θα αποκτήσει πρόσφατα το “δικό του κεραμίδι”.

Έλληνας κρατούμενος της φυλακής της Νέας Αλικαρνασσού κατασκευάζει το σπίτι που θα φιλοξενήσει τον… Πίνατ, τον αδέσποτο σκύλο που υιοθέτησε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ιδέα ήταν των σωφρονιστικών υπαλλήλων οι οποίοι ενημέρωσαν σχετικώς τη γενική γραμματέα Αντεγκληματικής πολιτικής Σ. Νικολάου κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κρήτη. Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες και ο έγκλειστος της Νέας Αλικαρνασσού έχει ήδη ξεκινήσει τη δουλειά του, αφού έχει ήδη αποκτήσει τα απαραίτητα υλικά.

Κρατούμενοι της φυλακής Nέας Αλικαρνασσού πρόσφατα κατασκεύασαν 30 ξύλινα σπιτάκια για την προστασία αδέσποτων ζωών. Επρόκειτο για μια δράση στην οποία συμμετείχαν κρατούμενοι τριών φυλακών της χώρας και συγκεκριμένα η Νέα Αλικαρνασσός, ο Κορυδαλλός και η φυλακή της Κασσάνδρας.

Για τα 30 αυτά σπιτάκια εργάστηκαν συνολικά 4 κρατούμενοι, τρεις Έλληνες κι ένας αλλοδαπός.

Πηγή: Creta24.gr

