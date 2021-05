Πολιτισμός

Κένυα: Βρέθηκε σκελετός παιδιού 78.000 ετών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περίπου τριών ετών παιδί είχε τοποθετηθεί σε πλάγια θέση και το σώμα του είχε δεθεί και καλυφθεί με κλαδιά και οργανική ύλη.

Τον σκελετό ενός παιδιού ηλικίας 78.000 ετών ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στην Κένυα.

Το εύρημα έχει τεράστιο ενδιαφέρον καθώς για πρώτη φορά εντοπίζεται ταφή νεκρού κατά τη Μέση Λίθινη Εποχή.

Το περίπου τριών ετών παιδί είχε τοποθετηθεί σε πλάγια θέση και το σώμα του είχε σφικτά δεθεί και είχε καλυφθεί με κλαδιά και οργανική ύλη.

Κάτω από το κεφάλι του είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιο μαξιλάρι από τα ίδια υλικά, γεγονός που αποδεικνύει πως 80.000 χρόνια πριν οι άνθρωποι είχαν ήδη αναπτύξει ταφικά έθιμα.

Άλλωστε, οι ειδικοί θεωρούν ότι θάφτηκε με εξαιρετική φροντίδα από μια κοινότητα των πρώτων Homo sapiens, αναφέρει δημοσίευμα του National Geographic.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: βρέθηκε δεύτερο καλάσνικοφ στο αμάξι των δραστών

Σεισμός στα Καλάβρυτα

Πίνατ: ποιος φτιάχνει σπιτάκι για το “αδέσποτο” του Μαξίμου