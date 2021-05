Κοινωνία

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: βρέθηκε δεύτερο καλάσνικοφ στο αμάξι των δραστών

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες που “γάζωσαν” τον επιχειρηματία. Τι βρήκαν στο σημείο του φόνοι οι Αρχές. Τι λέει ο δικηγόρος του θύματος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Ζακυνθινού επιχειρηματία, το πρωί της Παρασκευής, στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου.

Οι αρχές περισυνέλλεξαν από το σημείο της δολοφονίας πάνω από 25 κάλυκες από σφαίρες, κάποιες από τις οποίες αφαίρεσαν το νήμα της ζωής του 58χρονου, ενώ το γεγονός ότι πρόκειται για δουλειά επαγγελματιών επιβεβαιώνεται από μια ακόμη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είχαν επαλείψει τους κάλυκες με γράσο για να εξαφανίσουν κάθε δυνατότητα εντοπισμού γενετικού υλικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κάμερα ασφαλείας πάνω από την είσοδο του γραφείου που έγινε η δολοφονία δεν λειτουργούσε, ωστόσο στη διάθεση των αρχών βρίσκεται υλικό από άλλα σημεία της διαδρομής που φαίνεται να ακολούθησαν οι δράστες. Ακόμα οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση, έχουν ζητήσει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, όπου βρέθηκε και το αμάξι που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στο καμένο αμάξι βρέθηκε και δεύτερο πυροβόλο όπλο τύπου καλάσνικοφ, εκτός από αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά του θύματος. Τέλος, στη Ζάκυνθο βρίσκονται από το απόγευμα της Παρασκευής αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση της δολοφονίας της 37χρονης συζύγου του θύματος αλλά και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιονίων Νήσων, Ταξίαρχος Αθανασόπουλος Θεόδωρος.

Μιλωντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος του θύματος, Θεόδωρος Μαντάς, έκανε λόγο για ολιγωρία των Αρχών σε ότι αφορά τις έρευνες, ενώ αποκάλυψε ότι στις 23 Απριλίου το θύμα έστειλε "έγγραφο-φωιτά" στην Αστυνομία και την Εισαγγελία.

Ουσιαστικά, όπως ανέφερε και την Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το θύμα της δολοφονικής επίθεσης ενημέρωσε δίνοντας στοιχεία, όπως υποστηρίζει η πλευρά του, τόσο τον Δεκέμβριο όσο και πριν από λίγες ημέρες, ότι συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν πίσω από την επίθεση του Ιουνίου 2020 και ότι υπάρχει σε ισχύ «συμβόλαιο θανάτου» με στόχο τον ίδιο και ότι δεχόταν απειλές.

