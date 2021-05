Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μεσολόγγι: συναγερμός λόγω έξαρσης κρουσμάτων

Έκτακτη σύσκεψη με σκοπό τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και την εντατικοποίηση των επιδημιολογικών παρεμβάσεων.

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο διοικητήριο της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι, με σκοπό, όπως ανακοινώθηκε, τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και την εντατικοποίηση των επιδημιολογικών παρεμβάσεων, λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων και η περαιτέρω ενίσχυση των διαγνωστικών τεστ.

Την σύσκεψη συγκάλεσε η αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Σαλμά, η οποία υπογράμμισε «την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων προφύλαξης, καθώς και τη διαρκή επαγρύπνηση, προκειμένου να μην υπάρξει ένα οδυνηρό πισωγύρισμα στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής».

Ειδικότερα, η αντιπεριφερειάρχης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία νέα έξαρση, που οφείλουμε με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίσουμε. Το μήνυμα που στέλνουμε στους συμπολίτες μας είναι ότι ο εφησυχασμός είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κορονοϊού. Ζητάμε από το σύνολο των πολιτών να κρατήσουν ψηλά το τείχος άμυνας στην πανδημία, να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης και φυσικά, να προγραμματίζουν τους εμβολιασμούς τους».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος, ο αστυνομικός διευθυντής Αιτωλίας, Νίκος Νικολάου, ο διοικητής του νοσοκομείου Μεσολογγίου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 'Αρης Λουκόπουλος και Αθανάσιος Σαρδέλης αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσολογγίου, Άρης Τριβλής, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Βασίλης Σπυρόπουλος και ο διευθυντής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Κώστας Χαϊδής.

