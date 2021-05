Κοινωνία

Lockdown: γέμισαν οι παραλίες - μποτιλιάρισμα στους δρόμους (εικόνες)

Πρώτο Σαββατοκύριακο επιστροφής στην κανονικότητα. Πήραν τους δρόμους αλλά και τις παραλίες οι Αθηναίοι.

Καρφίτσα δεν έπεφτε σήμερα στις οργανωμένες παραλίες, που άνοιξαν με σύμμαχο τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Επί της ουσίας είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο επιστροφής στην κανονικότητα, μετά από μήνες. Μαζί όμως με την κανονικότητα επέστρεψε και το ....μποτιλιάρισμα.

Συγκεκριμένα, παρατηρούνται ουρές σε σημεία της λεωφόρου Βουλιαγμένης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Ποσειδώνος, από τον Άλιμο μέχρι τη Γλυφάδα.

Η περιοχή άλλωστε διαθέτει αρκετές οργανωμένες πλαζ, οι οποίες άνοιξαν σήμερα για το κοινό με συγκεκριμένα μέτρα.

Αναφορικά με τα μέτρα που ισχύουν στις οργανωμένες παραλίες:

οι ομπρέλες μεταξύ τους θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρα, σε κάθε ομπρέλα έχουν τοποθετηθεί δύο ξαπλώστρες,

οι ξαπλώστρες θα απολυμαίνονται πριν καθίσει ο επόμενος πελάτης και μπορούν να γίνουν περισσότερες μόνο εάν πρόκειται για οικογένειες

Για τους εργαζόμενους θα είναι υποχρεωτικά τα self test, ενώ όπως και στα καταστήματα εστίασης απαγορεύεται η μουσική καθώς και οι όρθιοι στα beach μπαρ.





