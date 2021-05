Αθλητικά

Η Παρί Σεν Ζερμέν “έδεσε” τον Νεϊμάρ

Ο Βραζιλιάνος διεθνής θα συνεχίσει την καριέρα του με τους πρωταθλητές Γαλλίας, καθώς υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο.

Επίσημη μορφή πήρε η ανανέωση της συνεργασίας του Νεϊμάρ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Βραζιλιάνος άσος υπέγραψε σήμερα τριετή επέκταση του συμβολαίου στον γαλλικό σύλλογο, με τον οποίο πλέον δεσμεύεται ως το 2025 (όχι ως το 2026, όπως ανέφερε από το πρωί το ρεπορτάζ της Equipe).

Ο 29χρονος επιθετικός μετακόμισε στη γαλλική πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2017, όταν η Παρί Σεν Ζερμέν πλήρωσε τη ρήτρα των 222 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα, καθιστώντας τον Νεϊμάρ την ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών.

