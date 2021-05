Αθλητικά

Γκραν Πρι Βαρκελώνης - Χάμιλτον: pole position και φοβερό ρεκόρ!

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής, πανηγύρισε ακόμη μια pole position, πετυχαίνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα.

Την 100η pole position της καριέρας του εξασφάλισε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά του ισπανικού γκραν πρι, στην πίστα της Βαρκελώνης, και θα εκκινήσει για άλλη μία φορά από την πρώτη θέση στον αυριανό αγώνα. Δίπλα του θα βρεθεί η Red Bull του Ολλανδού Μαξ Φερστάπεν, ενώ από την τρίτη θέση θα ξεκινήσει ο «ομόσταυλος» του Χάμιλτον στη Mercedes, ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας.

Η πρώτη δεκάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το ισπανικό γκραν πρι:

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:16.741

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:16.777

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:16.873

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:17.510

5. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:17.580

6. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:17.620

7. Ντανιέλ Ρικάρντο (Αυστραλία/McLaren) 1:17.622

8. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:17.701

9. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:18.010Γκραν

10. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 1:18.147

