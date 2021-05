Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Μακέντα: Φαβορί για το τρόπαιο η Ιταλία (βίντεο)

Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού, Φεντερίκο Μακέντα, μίλησε επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 για τον Παναθηναϊκό και τα όνειρά του.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” ήταν το Σάββατο ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού, Φεντερίκο Μακέντα.

O στράικερ των “πράσινων” μίλησε για τα φαβορί της διοργάνωσης, τα όνειρά του, τον Παναθηναϊκό και τη ζωή στην Αθήνα.

Αναλυτικά είπε στον Αποστόλη Λάμπο:

Για την Ιταλία στον EURO 2020

«Σίγουρα θα είναι ένας δύσκολος όμιλος αλλά η Ιταλία έχει μεγαλύτερη ποιότητα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Δύσκολα δέχεται γκολ και δύσκολα μπορεί να τη νικήσει κανείς. Έχει εξαιρετικούς παίκτες και κατά τη γνώμη μου, η Ιταλία θα είναι ένα από τα τέσσερα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.»

Για άλλα φαβορί του EURO 2020

«Επίσης στα φαβορί είναι η Γαλλία, η Αγγλία και το Βέλγιο. Δε νομίζω ότι η Ισπανία θα φτάσει μακριά. Η Πορτογαλία επίσης είναι μια καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Κάποιες ομάδες έχουν πολύ καλούς παίκτες. Θα είναι συναρπαστικό.»

Για τον Μαντσίνι

«Ο Μαντσίνι κάνει πολύ καλή δουλειά. Ανέστρεψε την κατάσταση. Η Ιταλία πέρασε δύο τρία πολύ δύσκολα χρόνια και τώρα γίνεται καλή δουλειά.

Η ομάδα είναι νέα με κάποιους έμπειρους παίκτες και υπάρχει ένα καλό μίγμα. Είναι καλό που διαχειρίζεται αυτός τους παίκτες, τον γνωρίζω και γι' αυτό πιστεύω ότι θα κάνουν ένα καλό τουρνουά.

Υπάρχουν δύο-τρεις παίκτες, όπως ο Βεράτι, ο Ινσίνιε και ο Ιμόμπιλε, οι οποίοι στην καλή τους μέρα θα δημιουργήσουν τα περισσότερα προβλήματα στους αντιπάλους τους.»

Ένας παίκτης πριν κλείσει τα 30 του χρόνια συνεχίζει να ονειρεύεται κλήση στην Εθνική ομάδα για πρώτη φορά;

«Φυσικά, γιατί όχι; Έχω δει τα τελευταία δυο-τρία χρόνια να καλούνται παίκτες στην Εθνική ομάδα στα 36 τους χρόνια. Όσο υπάρχει ελπίδα και χρόνος συνεχίζεις να ονειρεύεσαι. Αναγνωρίζω ότι για να το πετύχεις αυτό πρέπει να κάνεις εκπληκτικά πράγματα αλλά γιατί όχι;»

Ονειρεύεσαι άρα να γίνεις κάποια στιγμή ο νέος Κουαλιαρέλα;

«Ο Κουαλιαρέλα είναι ο παίκτης που επέστρεψε στα 36 του στην Εθνική. Είναι από τους παίκτες που θαυμάζω γιατί δεν τα παράτησε ποτέ και αποτελεί έμπνευση για όλους καθώς αν μπορεί να το κάνει αυτός τότε πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνεις κι εσύ.

Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πιο εύκολο να πάρω κλήση αν παίξω σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα ή αν παίξω στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε.»

Για τον Παναθηναϊκό

«Αυτή η ομάδα έχει την ιστορία και το όνομα για να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Όποιος παίζει σε αυτή την ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά γι’ αυτό.

Η Αθήνα είναι εκπληκτική πόλη. Ζω μια φυσιολογική ζωή. Εδώ υπάρχει ό,τι θα ήθελες να κάνεις. Είναι εκπληκτική πόλη με ζεστούς και εξαιρετικούς ανθρώπους και πλέον είναι σαν δεύτερο σπίτι μου.»

