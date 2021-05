Κόσμος

Κομισιόν για εμβόλια κορονοϊού: ναι στην άρση της πατέντας, αλλά…

Τι είπαν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Της Μαρίας Αρώνη

Το μήνυμα ότι η ΕΕ είναι ανοιχτή στη συζήτηση για την άρση της πατέντας των εμβολίων covid19, αλλά πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις, έστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ από τη Σύνοδο του Πόρτο. Μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προέταξαν ως αμεσότερη λύση την άρση των περιορισμών στις εξαγωγών εμβολίων.

"Σχετικά με το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν πιστεύουμε ότι, βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσε να είναι μια μαγική λύση, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό το θέμα μόλις υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ είναι ανοιχτή στη συζήτηση της πρωτοβουλίας "TRIPS waiver" στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά η λύση αυτή, όπως και η διευκόλυνση της αδειοδότησης, είναι συζητήσεις για το μακροπρόθεσμο επίπεδο και δεν δίνουν λύση στη σημερινή πιεστική κατάσταση.

«Η συζήτηση για την άρση της πατέντας είναι εδώ. Είναι σημαντική, θέλουμε να την κάνουμε, αλλά δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από άλλα σημαντικά θέματα», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, καλώντας τις χώρες παραγωγούς εμβολίων κατά του κορονοϊού να προχωρήσουν σε εξαγωγές, ακολουθώντας το παράδειγμα της ΕΕ. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει την παραγωγή εμβολίων σε χώρες της Αφρικής, καθώς και την παροχή εμβολίων από την ΕΕ σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, μέσω του μηχανισμού COVAX.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι από τις 400 εκατ. δόσεις εμβολίων που έχουν παραχθεί στην ΕΕ έχουν εξαχθεί οι μισές (200 εκατ) σε 90 χώρες. Σε ό,τι αφορά την ΕΕ, ανέφερε ότι έχει εμβολιαστεί το 25% του ενήλικου πληθυσμού με τουλάχιστον μια δόση να έχει χορηγηθεί σε 160 εκατ. πολίτες. Εξέφρασε και πάλι την πεποίθηση ότι η ΕΕ θα να επιτύχει το στόχο να εμβολιάσει το 70% του ενήλικου πληθυσμού της ως το τέλος Ιουλίου.

Σε ό,τι αφορά το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι ενημέρωσε τους ευρωπαίους ηγέτες για την τεχνική πρόοδο που έχει σημειωθεί. Εκτίμησε ότι θα υπάρχει πολιτική συμφωνία ως το τέλος του μήνα, ώστε να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο.

Από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι το θέμα του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού θα συζητηθεί στο επόμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης Μαίου, με στόχο την έγκαιρη υιοθέτηση και υλοποίησή του.

Εξάλλου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων κατά του COVID-19, αλλά και των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Πόρτο της Πορτογαλίας, ο Μακρόν δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ότι οι πλούσιες χώρες θα πρέπει «να ανοίξουν» την ικανότητα παραγωγής εμβολίων που έχουν για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.

