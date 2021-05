Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Παράταση για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής έχουν επιδοτηθεί περισσότερες από το 95% των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση.

Πιστώθηκε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 20.359 δικαιούχων του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 62,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι, μέσα σε μόλις 10 ημέρες, καταβλήθηκε συνολικά άμεση ενίσχυση ύψους 789,1 εκατ. ευρώ σε 282.302 δικαιούχους, καλύπτοντας πάνω από το 95% των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης.

Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), παρατείνεται έως την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021.

Η διήμερη παράταση της προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λόγω προσωρινής μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Θεόδωρος Κατσανέβας

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ευγένιος Σπαθάρης: Το Υπουργείο Πολιτισμού τιμά τη μνήμη του μεγάλου καραγκιοζοπαίχτη