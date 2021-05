Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: Η πρώτη δόση του εμβολίου δεν μας κάνει άτρωτους (βίντεο)

Τον “κώδωνα” του κινδύνου στους εμβολιασμένους, έκρουσε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Είμαστε σε μία φάση αποκλιμάκωσης», είπε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως δεν πρέπει να μας παρασύρει ο ενθουσιασμός και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί.

«Το επιδημιολογικό φορτίο είναι μεν μειωμένο, αλλά παραμένει υψηλό», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Αναφερόμενος στους εμβολιασμούς, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε πως όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19, «είναι σοβαρά προστατευμένοι», αλλά τόνισε πως «δεν είναι άτρωτοι».

Μάλιστα, προειδοποίησε πως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, αφού υπάρχει ο κίνδυνος για όποιον νοσήσει, ο ιός να πιεστεί από την παρουσία αντισωμάτων και να μεταλλαχθεί.

