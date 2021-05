Πολιτισμός

Τάκης Ζαχαράτος στον ΑΝΤ1: Οι καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να δώσουν χαρά στον κόσμο (βίντεο)

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε για το “άνοιγμα” του Πολιτισμού και έδωσε μία υπόσχεση στον κόσμο.

Με αφορμή το επικείμενο άνοιγμα δραστηριοτήτων του Πολιτισμού, ο Τάκης Ζαχαράτος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στέλνοντας το μήνυμα πως «οι καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να δώσουν χαρά».

«Ο πολιτισμός είναι απαραίτητος, ο κόσμος έχει σκάσει μέσα στο σπίτι του», είπε στη Ρίτσα Μπιζόγλη, αναφερόμενος στο πολύμηνο lockdown.

Δήλωσε πως ετοιμάζει μία παράσταση στο “Άλσος”, η οποία θα έχει πολιτική και κοινωνική σάτιρα. «Είναι, για εμένα, μία ευλογημένη στιγμή. Είμαι συγκινημένος και χαρούμενος!», τόνισε ο Τάκης Ζαχαράτος, επισημαίνοντας πως είναι πολλοί οι εργαζόμενοι από διάφορες ειδικότητες που ανυπομονούν να επιστρέψουν επίσης στην κανονικότητα.

Τέλος, υπογράμμισε πως δεν τον προβληματίζει η προβλεπόμενη πληρότητα του 50%, γιατί δεσμεύτηκε πως «εμείς θα δώσουμε το 1000%». «Θα παίξω ακόμη και για έναν θεατή!», είπε χαρακτηριστικά.

