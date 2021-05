Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Η Τουρκία επιδίδεται σε διπλωματία της διαστρέβλωσης (βίντεο)

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 εξηγεί τις επιδιώξεις του Ερντογάν, με τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας.

Για τις τουρκικές προκλήσεις, με τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας και τις κατηγορίες σε βάρος της χώρας μας, μίλησε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

«Πρόκειται για μία δημόσια διπλωματία της διαστρέβλωσης. Η Τουρκία παραποιεί την πραγματικότητα, εμφανίζοντας την ελληνική στάση έναντι όχι μόνο της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, αλλά και των μεταναστών, ως απάνθρωπη και παράνομη», τόνισε.

Όπως εξήγησε, «Προκειμένου, λοιπόν, να αλλοιώσει την εικόνα μας διεθνώς, μας κατηγορεί για απωθήσεις μεταναστών και επιμένει στη δήθεν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μίας μειονότητας, την οποία ηθελημένα χαρακτηρίζει “τουρκική”.

Γιατί; Αφενός για να διατηρεί έναν μόνιμο μοχλό πίεσης ως διαπραγματευτικό χαρτί έναντι μας και αφετέρου για να προσεταιριστεί “τουρκοποιώντας” τη μουσουλμανική μας μειονότητα. Για αυτό, άλλωστε, τη θέλει περιθωριοποιημένη, εκτός της οικονομικής δραστηριότητας και με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης.»

Επισημαίνοντας πως εσχάτως η Τουρκία έχει ανεβάσει το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα της, εκτίμησε πως πιθανότατα έτσι θα πορευθεί από εδώ και πέρα.

«Όλα αυτά εξυπηρετούν έναν σκοπό», είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης, «της εμφάνισης της Τουρκίας ως προστάτιδας δύναμης και σημείο αναφοράς παγκοσμίως, ώστε να διευρύνει το ακροατήριο της και κυρίως να εδραιώσει την επιρροή της σε μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα, η οποία προσιδιάζει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.»

