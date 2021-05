Πολιτική

Μητσοτάκης: Στόχος η απρόσκοπτη μετακίνηση ταξιδιωτών το καλοκαίρι

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την εμβολιαστική εκστρατεία κατά της COVID-19 και για την άρση της πατέντας στα εμβόλια.

«Όλοι συμφωνούν ότι το καλοκαίρι πρέπει να επιτραπούν οι μετακινήσεις όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα. Για μας αυτό σημαίνει όχι σε υπερβολικούς περιορισμούς κατά την επιστροφή των ταξιδιωτών στις χώρες τους», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Έλληνες δημοσιογράφους, μεταφέροντας το κλίμα της συζήτησης αλλά και την πάγια θέση της χώρας μας για το “πράσινο πιστοποιητικό” κατά τη διάρκεια του χθεσινού δείπνου των Ευρωπαίων ηγετών στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της άρσης των πατεντών των εμβολίων, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε: «Στηρίζω, όπως είχα κάνει εξαρχής, την πρόταση για την απελευθέρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των πατεντών, ώστε να παραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εμβόλια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου».

Τέλος, αναφορικά με την εξέλιξη της εμβολιαστικής εκστρατείας στη χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι «η επιτάχυνση των εμβολιασμών είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους έλεγαν ότι θα ήταν ανέφικτος στόχος ακόμη και οι 25.000 εμβολιασμοί τη μέρα».

