Σεξουαλική παρενόχληση αεροσυνοδού: Διαιτολόγος αυτοϊκανοποιήθηκε σε πτήση

Η αεροσυνοδός ενημέρωσε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Σεξουαλική επίθεση σημειώθηκε σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 50χρονος διαιτολόγος πλησίασε με άκομψο τρόπο αεροσυνοδό, επιχειρώντας να απλώσει χέρι πάνω της, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή της.

Η αεροσυνοδός ενημέρωσε αμέσως τον κυβερνήτη του αεροσκάφους, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Στο μεταξύ, ο επιβάτης - παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών - προέβη σε χειρονομίες εις βάρος άλλων αεροσυνοδών. Όταν τελικά κάθισε στη θέση του προσπάθησε να εκσπερματώσει, προκαλώντας νέα αναστάτωση σε πλήρωμα και επιβάτες.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο διαιτολόγος συνελήφθη στη φυσούνα του αεροδρομίου, κατά την αποβίβασή του.

Ακολούθησαν πολύωρες καταθέσεις από τα μέλη του πληρώματος, ενώ ο δράστης της σεξουαλικής επίθεσης οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

