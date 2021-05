Αθλητικά

Λαμία - ΟΦΗ: Έμειναν στην Super League οι Κρητικοί

Ο ΟΦΗ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λαμίας και πανηγύρισε την παραμονή του στα “μεγάλα σαλόνια”.

Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει την παραμονή του στη Super League, καθώς με γκολ του Σακόρ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και του Ντε Γκουζμάν στο τέλος πέρασε νικηφόρα με 2-0 από τη Λαμία, στο πλαίσιο της 6ης και προτελευταίας αγωνιστικής των πλέι άουτ.

Με τους σημερινούς βαθμούςm η ομάδα του Ηρακλείου έφτασε στους 31 και σε συνδυασμό με την ήττα του Παναιτωλικού από τον Ατρόμητο δημιούργησε διαφορά τεσσάρων πόντων από το (προτελευταίο) συγκρότημα του Αγρινίου, η οποία δεν καλύπτεται την τελευταία αγωνιστική. Στο τρίτο ματς της αγωνιστικής των πλέι άουτ, ο Βόλος έστειλε και μαθηματικά την ΑΕΛ στην Super League 2.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δεχόμενοι τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Σακόρ με έξοχο διαγώνιο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ, στην πρώτη τελική του αγώνα!

Στη συνέχεια η Λαμία ανέλαβε την υπεροχή αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της, καθώς στο 10΄ το εκτός περιοχής σουτ του Μαρτίνεθ έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο δίλεπτο από το 14ο έως το 15ο λεπτό η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε δύο δοκάρια, το πρώτο με τον Γκαζαριάν από λάθος του Βούρου και το δεύτερο σε κεφαλιά του Τζανετόπουλου.

Αφού πέρασε αλώβητος την αγωνιστική τρικυμία, ο ΟΦΗ ισορρόπησε και στο 26΄ ο Γιάννου έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Επασί να τον νικά από το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 44΄ ο τερματοφύλακας των Φθιωτών απέκρουσε τα σουτ (από πλάγια) των Ντε Γκουζμάν και Γιάννου.

Ο Γρηγορίου έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές στο ημίχρονο για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, αλλά η προσδοκία του Έλληνα τεχνικού δεν αποτυπώθηκε στο χορτάρι. Οι παίκτες του Νίκου Νιόπλια ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν στο δεύτερο 45λεπτο, κράτησαν μάλλον εύκολα το προβάδισμα και στο τέλος πανηγύρισαν τη σωτηρία τους, αφού στο 81΄ ο Ντε γκουζμάν είχε διασφαλίσει τη νίκη με ένα υπέροχο γκολ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λαμία (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Βλάχος (67΄ Προβυδάκης), Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαρτίνεθ, Τζανδάρης (79΄ Πίτι), Παλαβαντισβίλι (46΄ Μπεχαράνο), Ντέλετιτς, Βασιλακάκης (46΄ Τιρόνε), Γκαζαριάν (46΄ Ρόμανιτς), Καραμάνος.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Κοροβέσης (86΄ Λυμπεράκης), Βαφέας, Διαμαντής, Βούρος, Μαρινάκης, Μεγιάδο, Σακόρ (90΄ Ουές), Ντε Γκουζμάν (90΄ Μπαλογιάννης), Γιάννου (63΄ Νέιρα), Σαρδινέρο (86΄ Στάρτζεον).

