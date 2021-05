Αθλητικά

Ο Ατρόμητος έστειλε στα μπαράζ τον Παναιτωλικό

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ αποτελεσματικοί και πήραν την νίκη που τους επιτρέπει να σκέφτονται τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αφήνοντας στην αγωνία τους γηπεδούχους.

Ένας εντυπωσιακά αποτελεσματικός Ατρόμητος, πέρασε με το επιβλητικό 3-1 από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό κι εξαφάνισε κάθε υποψία απειλής που μπορεί να υπήρχε πριν την αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης και προτελευταίας αγωνιστικής των πλέι άουτ.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, για τον οποίο να σημειωθεί πως ήταν οι πρώτοι «μαζεμένοι» τρεις βαθμοί (πρώτη νίκη) από την ημέρα που επέστρεψε στον πάγκο της αθηναϊκής ομάδας, έφτασε στους 34 πόντους και μπορεί ήδη να σκέφτεται τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν καθηλωμένοι στην προτελευταία θέση και θα παίξουν στα μπαράζ παραμονής.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο επιθετικά θέλοντας να βρουν ένα γρήγορο προβάδισμα, όμως το γκολ ήρθε από την αντίπαλη πλευρά νωρίς: στο 11ο λεπτό ο Ενσικουλού έβγαλε την μπαλιά, ο Ραμπέγιο κοντρόλαρε κι «εξέθεσε» με ατομική προσπάθεια τον Μανθάτη για το 0-1, με τον Χιλιανό να σκοράρει το πρώτο τέρμα του για τον Ατρόμητο.

Η ίδια φάση αλλά με αντίθετους ρόλους σημειώθηκε στο 20΄, όταν ο Ραμπέγιο αυτή τη φορά έβαλε την μπάλα «με τη μία» για τον Ενσικουλού, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον Κνετ διπλασιάζοντας για το συγκρότημα των δυτικών προαστίων. Οι φιλοξενούμενοι είχαν λοιπόν σοκάρει τους Αγρινιώτες με δύο γκολ σε δύο ευκαιρίες, βάζοντας από το πρώτο μέρος τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο το δυνατό παιχνίδι και οι μαζεμένες αλλαγές των δύο προπονητών έριξαν το ρυθμό, κάτι που εξυπηρετούσε την αθηναϊκή ομάδα η οποία διαχειριζόταν το χρόνο, κρατώντας μάλλον άνετα τις απειλές μακριά από την περιοχή της.

Και όχι μόνο, αφού στο 88΄ έφτασε στο 3-0 από τα βήματα με τον Μανούσο (ανατροπή Γιακουμάκη από Μεντίνα), για να μειώσουν με τον ίδιο τρόπο οι γηπεδούχοι με σκόρερ τον Ματσόλα στο 90΄+1 (ανατροπή Καρέλη από Θεοδωράκη), σε φάση που ο διαιτητής Γκορτσίλας δεν άφησε το πλεονέκτημα, καθώς οι Αγρινιώτες είχαν σκοράρει με τον Ματσόλα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευστάθιος Γκορτσίλας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπαρμπόσα, Τσότσαλιτς, Εντινγκά, Μεντίνα - Μανούσος, Νάτσος, Θεοδωράκης

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Μανθάτης (82΄ Μεντίνα), Τσότσαλιτς, Καρασαλίδης (62΄ Καρέλης), Ντάλσιο, Εντινγκά, Ντίας, Μπαρμπόσα, Μεντόσα (41΄ Ματσόλα), Ντουάρτε (62΄ Γιάκολις), Βέργος (62΄ Ταχάρ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Θεοδωράκης (90΄+5 Σάλτας), Γκάλο (68΄ Κωτσόπουλος), Γούτας, Στρούγγης, Γκαλβάο, Ούμπιδες (65΄ Νάτσος), Σάλομον, Μανούσος, Ραμπέγιο (90΄+6 Οικονομίδης), Ενσικουλού (65΄ Νταβιώτης), Γιακουμάκης.

