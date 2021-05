Κόσμος

Μέρκελ: Καλοκαιρινές διακοπές για όλους, εμβολιασμένους και μη

Η Καγκελάριος της Γερμανίας εμφανίστηκε αισιόδοξη για την αναχαίτιση της πανδημίας και τον τουρισμό.

Αισιόδοξη για τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη για όλους - ανεξαρτήτως εάν έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή όχι - εμφανίστηκε η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αριθμοί των κρουσμάτων θα παραμείνουν χαμηλοί.

Σε ό,τι αφορά στη Γερμανία, η Καγκελάριος δήλωσε ότι το “τρίτο κύμα” της πανδημίας φαίνεται να έχει “σπάσει” και υποσχέθηκε σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών, όπου το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση.

«Αν δει κανείς πόσο χαμηλοί είναι οι αριθμοί σε κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία, τότε ελπίζω ότι θα μπορούμε συνολικά να καταφέρουμε αυτό που ήταν εφικτό και το προηγούμενο καλοκαίρι», δήλωσε η Μέρκελ μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στο Πόρτο, στην οποία ωστόσο η ίδια συμμετείχε μόνο διαδικτυακά. «Από πότε θα ισχύσει αυτό, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να δώσω ακόμη ημερομηνία», διευκρίνισε. «Στην Γερμανία φαίνεται ότι έχουμε σπάσει το τρίτο κύμα και, όπου οι αριθμοί των κρουσμάτων πέφτουν, θα επιτρέπονται και βήμα-βήμα περισσότερα. Αυτό, ελπίζω, θα ισχύει και για όλη την Ευρώπη», συμπλήρωσε η Καγκελάριος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι διακοπές θα είναι εφικτές και για όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί κατά της COVID-19, η Άγκελα Μέρκελ απάντησε ότι κάτι τέτοιο είναι «αυτονόητο», όπως συνέβη και την προηγούμενη χρονιά, «όταν το θέμα του εμβολίου ήταν ακόμη θεωρητικό», ενώ δεν υπήρχε ακόμη πρόσβαση σε πολλά τεστ. «Για αυτό και λέω ότι όσο πέφτουν οι αριθμοί των κρουσμάτων, αυτό θα σημαίνει ελευθερία για όλους. Και τώρα έχουμε και τους δύο βοηθούς, τα εμβόλια και τα τεστ. Με αυτά θα είμαστε καλύτερα», προσέθεσε.

Αναφερόμενη για μία ακόμη φορά στις πατέντες των εμβολίων, η Μέρκελ τόνισε ότι η ίδια δεν θεωρεί ότι η απελευθέρωσή τους αποτελεί τη λύση για την διευκόλυνση της πρόσβασης περισσότερων ανθρώπων σε αυτά. «Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την δημιουργικότητα και την δύναμη καινοτομίας των επιχειρήσεων», σημείωσε και προειδοποίησε για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την απελευθέρωση πολύ περίπλοκων σκευασμάτων εμβολίων. «Όλο αυτό λειτουργεί καλύτερα όταν οι εταιρίες διευρύνουν την παραγωγή τους, δίνουν άδειες και προσέχουν την ποιότητα. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για να πετύχουμε το εμβόλιο για όλους», εξήγησε, επισημαίνοντας ότι οι γερμανικές εταιρίες εκδίδουν γρήγορα άδειες για την παραγωγή στο εξωτερικό. «Η διάθεση συνεργασίας είναι μεγάλη. Όταν μια πατέντα απλώς απελευθερώνεται, χωρίς να ελέγχεται κάθε φορά η ποιότητα, τότε διακρίνω περισσότερους κινδύνους παρά ευκαιρίες», κατέληξε η Καγκελάριος.

