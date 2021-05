Οικονομία

Βαρουφάκης: έρχεται “τσουνάμι” λουκέτων και ανεργίας

Τι είπε επικεφαλής του ΜέΡΑ25, για το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού, αλλά και για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου της ΕΡΤ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κερατσίνι και την Δραπετσώνα δήλωσε τα εξής για το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, το εργασιακό νομοσχέδιο και το άνοιγμα του τουρισμού:

Για το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων

Ελπίζουμε όλοι, οι άνθρωποι μας να αναπνεύσουν, τα μαγαζιά να λειτουργήσουν. Η μεγάλη αγωνία είναι όμως, ότι με το που θα αρχίσει να φεύγει η πανδημία, η υγειονομική και θα αρχίσουν να δουλεύουν οι άνθρωποι, θα έρθουν τα δάνεια, θα έρθουν οι πλειστηριασμοί, θα σταματήσουν τα "πεντακοσάρια" και θα αναπτυχθεί και θα φανεί στον κόσμο το τσουνάμι των λουκέτων και της ανεργίας, που τώρα είναι κρυφή. Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να αισιοδοξεί, αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να προκαλεί την αισιοδοξία. Αν εμείς δεν πάρουμε ως λαός τα πράγματα στα χέρια μας, αυτό το τσουνάμι θα χτυπήσει σφόδρα την ώρα που θα συνερχόμαστε.

Για το εργασιακό νομοσχέδιο

Ο κ. Χατζηδάκης λέει όλα τα σωστά πράγματα, ότι πρέπει να παταχθεί η αδήλωτη εργασία, ότι πρέπει να προστατευθεί το πρεκαριάτο και οι άνθρωποι που δουλεύουν με τηλεργασία. Αλλά μην κοιτάτε τα λόγια του, κοιτάξτε τις πράξεις του. Γιατί ουσιαστικά το μόνο πράγμα που κάνει μέσα από τις εξατομικευμένες συμβάσεις εργασίας, είναι να καταστρέφει όποιο μικρό δείγμα διαπραγματευτικής δύναμης έχει απομείνει στην μισθωτή εργασία. Αυτή η κίνηση προς τις ατομικές συμβάσεις, η απορρύθμιση της αγοράς θα φέρει μεγαλύτερη υπανάπτυξη για όλη τη χώρα.

Για το άνοιγμα του τουρισμού

Το ΜέΡΑ25 πέρυσι έλεγε στην Κυβέρνηση -αλλά η Κυβέρνηση δεν μας άκουγε και μας λοιδορούσε- ότι έπρεπε να έρχονται οι τουρίστες μετά από pcr - μοριακό τεστ και κατά την άφιξη τους να κάνουν rapid test, ο κ. Μητσοτάκης μας κορόιδευε τότε με εκείνον τον ανόητο αλγόριθμο, που του είχαν πουλήσει κάποιοι επιτήδειοι, ελπίζουμε τουλάχιστον φέτος αυτό (τα 2 τεστ δηλαδή) να γίνει.