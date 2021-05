Οικονομία

Πέθανε ο Θανάσης Λαβίδας

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επί σειρά ετών μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο επιχειρηματίας, Θανάσης Λαβίδας, βασικός μέτοχος της “Lavipharm”.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 και το 1976 ανέλαβε τη διοίκηση της οικογενειακής φαρμακευτικής επιχείρησης “Lavipharm”. Είχε διατελέσει για 12 συνεχή έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) επιφορτισμένος με τις Διεθνείς Σχέσεις.

Ήταν επίσης πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Η.Π.Α., ενώ τo 2011, η γαλλική κυβέρνηση του απένειμε τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, ως φόρο τιμής για τη συμβολή του στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των λαών και τη συνεργασία σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Ο Θανάσης Λαβίδας ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ARIAD, εταιρείας βιοτεχνολογίας με έδρα τη Βοστώνη, εισηγμένη στο Nasdaq της Νέας Υόρκης. Ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη φαρμακευτική χημεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master και Bachelor of Science στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximillian του Μονάχου, καθώς και κάτοχος MBA από το Institut Superieur du Marketing et du Management στο Παρίσι.

H “Lavipharm”, ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1911, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος Όμιλος Έρευνας και Ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

