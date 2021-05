Αθλητικά

Η Φένια Τζέλη προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η νεαρή αθλήτρια πήρε την πρόκριση από το τουρνουά του ταεκβοντό της Σόφιας.

Παρούσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο θα είναι η Φένια Τζέλη. Η νεαρή αθλήτρια κατάφερε να πάρει ένα από τα δύο «χρυσά» εισιτήρια της κατηγορίας των -57κ. από το προ-ολυμπιακό τουρνουά του ταεκβοντό της Σόφιας και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

Η 19χρονη πρωταθλήτριά μας ξεκίνησε τους αγώνες της με νίκη επί της Λούτσα Πατακλφάλβι από την Ουγγαρία και στη συνέχεια έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα, επικρατώντας 21-16 της Λετονής Ινέσε Νταρβίντα (τρίτη φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα), που ήταν το φαβορί της κατηγορίας. Στον ημιτελικό, η Τζέλη αντιμετώπισε την Κίμια Αλιζαντέχ, που αγωνίζεται με την Ολυμπιακή ομάδα προσφύγων, επικράτησε 3-1 και πανηγύρισε την πρόκριση για το Τόκιο.

Στα -68κ. των ανδρών, ο Κώστας Χαμαλίδης νίκησε αρχικά τον Δανό Γιόργκενσεν, αλλά στον δεύτερο αγώνα του ηττήθηκε από τον Βόσνιο Χούσιτς και αποκλείστηκε.

