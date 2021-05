Life

Meghan Markle: Τι δείχνει ο γραφικός της χαρακτήρας για την προσωπικότητά της

Ειδικοί μελέτησαν τον γραφικό χαρακτήρα της συζύγου του Πρίγκιπα Χάρι, για να αποκαλύψουν πτυχές της προσωπικότητάς της.

Λένε πως ο γραφικός χαρακτήρας κάθε ανθρώπου, μπορεί να αποκαλύψει πολλές πτυχές για τον χαρακτήρα του. Έτσι οι ειδικοί μελέτησαν τον γραφικό χαρακτήρα της Meghan Markle, και έβγαλαν κάποια συμπεράσματα για την προσωπικότητα της συζύγου του Πρίγκιπα Χάρι, την οποία “κοντράρει” το παλάτι.

Μπορεί να είναι στα φώτα της δημοσιότητας, ως ηθοποιός αρχικά με τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά Suits, αλλά και στη συνέχεια, μετά τον πριγκιπικό της γάμο με τον Χάρι, όμως φαίνεται πως έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμη για εκείνη.

Πριν την σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι, η επαγγελματική της ζωή πέρασε από πολλά στάδια. Η Meghan Markle, έκανε αρκετές δουλειές, μία από αυτές ήταν και η καλλιγραφία.

«Λατρεύω την τέχνη της χειρόγραφης καλλιγραφίας, νομίζω ότι είναι μια πραγματικά χαμένη μορφή τέχνης», είχε δηλώσει η Meghan σε συνέντευξη. «Δεν χρειάζεται να είναι κάποιο μεγάλο κείμενο καλλιγραφίας. Είναι η ιδέα ότι κάποιος ξόδεψε χρόνο για να βάλει στυλό σε χαρτί κάτι που πιστεύω ότι έχει σημασία.»

