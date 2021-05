Αθλητικά

Η Μπάγερν Μονάχου γιόρτασε τον τίτλο με “εξάσφαιρο”!

Δείτε το απίθανο ρεκόρ που κυνηγάει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά τον 9ο διαδοχικό τίτλο της λίγο νωρίτερα, μετά την ήττα της Λειψίας από τη Ντόρτμουντ, η Μπάγερν έστησε γιορτή στην «Αλιάντς Αρένα» με... καλεσμένη τη Γκλάντμπαχ, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι Βαυαροί ήταν σαρωτικοί και έφτασαν στο επιβλητικό 6-0, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να κάνει χατ-τρικ και να φτάνει τα 39 γκολ στη φετινή Bundesliga, μόλις ένα μακριά από το απόλυτο ρεκόρ του Γκερτ Μίλερ.

Ο Πολωνός θα έχει άλλα δύο παιχνίδια για να ολοκληρώσει το ιστορικό αυτό επίτευγμα, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς ότι λόγω τραυματισμού έμεινε περίπου ένα μήνα εκτός δράσης.