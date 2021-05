Life

Καίτη Γαρμπή: Το ξέσπασμα για τον επιδειξία στη Νέα Σμύρνη

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ξέσπασε εναντίον όσων επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τον 22χρονο.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 22χρονου για το πλημμέλημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Η κατηγορία φαίνεται πως αφορά αν όχι όλες, τότε την πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου οι γυναίκες τον έχουν τακτοποιήσει ως τον δράστη σεξουαλικής παρενόχλησης.

Θέση για το περιστατικό πήρε δημόσια και η Καίτη Γαρμπή, η οποία τοποθετήθηκε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις με τον 22χρονο επιδειξία στη Νέα Σμύρνη.

