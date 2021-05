Υγεία - Περιβάλλον

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: έντονη ανησυχία του ΠΟΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ για τον ρυθμό μετάδοσης και τα υπάρχοντα εμβόλια.

Η «ινδική» παραλλαγή του νέου κορονοϊού είναι πιο μεταδοτική και φαίνεται να είναι ανθεκτική στα εμβόλια κατά της Covid-19, επιδεινώνοντας την έκρηξη της πανδημίας στην Ινδία, προειδοποίησε χθες η δρ. Σούμια Σουαμινάθαν, επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για πρώτη φορά χθες Σάββατο, η Ινδία κατέγραψε πάνω από 4.000 νεκρούς εξαιτίας της Covid-19 σε 24 ώρες και περισσότερες από 400.000 νέες μολύνσεις, αλλά ειδικοί χαρακτηρίζουν αυτούς τους επίσημους απολογισμούς υποτιμημένους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Σουαμινάθαν, μια Ινδή παιδίατρος και ερευνήτρια, δήλωσε ότι η παραλλαγή B.1.617, που οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία τον Οκτώβριο, είναι αναμφίβολα ένας παράγοντας που επιταχύνει την πανδημία που βρίσκεται εκτός ελέγχου στην δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο.

Αυτή η παραλλαγή θα μπορούσε να ταξινομηθεί από τον ΠΟΥ στη λίστα παραλλαγών που θεωρούνται πιο επικίνδυνες από την αρχική εκδοχή του ιού, λόγω της μεγαλύτερης μεταδοτικότητάς της, της ικανότητάς της να υπερνικήσει τις άμυνες που παρέχει ο εμβολιασμός και λόγω των ποσοστών θνησιμότητας των προσβεβλημένων ασθενών, εκτίμησε η επιστήμονας.

Η παραλλαγή B.1.617 «έχει μεταλλάξεις που αυξάνουν τη μετάδοση και που μπορεί επίσης να την καταστήσουν ανθεκτική σε αντισώματα που έχουν αναπτυχθεί μέσω εμβολιασμού ή φυσικής μόλυνσης», εξήγησε.

Ωστόσο, η παραλλαγή από μόνη της δεν μπορεί να κατηγορηθεί για τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων στην Ινδία, η οποία φαίνεται να εφησυχάστηκε πολύ γρήγορα, επιτρέποντας «μαζικές συγκεντρώσεις», σημείωσε.

Σε μια πολυπληθέστατη χώρα όπως η Ινδία, οι μολύνσεις μπορούν να εξαπλώνονται αθόρυβα για μήνες. «Αυτά τα αρχικά σημάδια δεν εντοπίστηκαν έως ότου οι μεταδόσεις έφτασαν σε ένα σημείο όπου η εκτόξευση κρουσμάτων ήταν απότομη».

Προς το παρόν, είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμήσουμε τον ιό «επειδή η πανδημία πλήττει χιλιάδες ανθρώπους και πολλαπλασιάζεται με ρυθμό που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει», δήλωσε η δρ Σουαμινάθαν, προειδοποιώντας ότι ο εμβολιασμός από μόνος του δεν θα είναι αρκετός για να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης.

Η Ινδία, ο μεγαλύτερος παραγωγός εμβολίων στον κόσμο, έχει μέχρι στιγμής χορηγήσει δύο δόσεις μόλις στο 2% του πληθυσμού της, που αριθμεί 1,3 δισεκατομμύρια. «Θα χρειαστούν μήνες, αν όχι χρόνια, για να φθάσουμε σε ποσοστό 70 έως 80%» του ανοσοποιημένου πληθυσμού, σύμφωνα με την ερευνήτρια.

Στο εγγύς μέλλον, θα είναι απαραίτητο να βασιστούμε σε κοινωνικά και υγειονομικά μέτρα που έχουν ήδη δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι περιορίζουν την εξάπλωση του ιού, συμπλήρωσε. Και η κλίμακα της επιδημίας στην Ινδία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ακόμη πιο επικίνδυνων νέων παραλλαγών.

«Όσο περισσότερο ο ιός αναπαράγεται, εξαπλώνεται και μεταδίδεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μεταλλάξεων και προσαρμογής», υπογράμμισε η επιστήμονας. «Παραλλαγές που συσσωρεύουν μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων μπορεί τελικά να γίνουν ανθεκτικές στα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας επί του παρόντος».

«Θα είναι πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο», κατέληξε.

Κινέζικος πύραυλος: που έπεσαν τα απομεινάρια της “Μεγάλης Πορείας”

Ισραήλ: νέες αιματηρές συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ (εικόνες)