Ανεργία - ΟΑΕΔ: νέα προγράμματα με χιλιάδες θέσεις και επιδότηση έως 100% (βίντεο)

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αναλύει στον ΑΝΤ1 τα καινούρια προγράμματα που προσφέρουν ευκαιρίες ακόμη και για έναρξη επιχείρησης.

Για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που «τρέχουν» αυτήν την περίοδο και αφορούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, προσφέροντας επιδότηση μέχρι και 100% στις δαπάνες για μισθούς και εισφορές, μίλησε ο Διοικητής του Οργανισμού, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, «Έχουμε εννιά προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Την Δευτέρα ξεκινά πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για άνεργους 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες. Αφορά 2.900 θέσεις για 12 μήνες με επιδότηση 14.800 ευρώ για να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα».

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε και στα άλλα προγράμματα, όπως εκείνο της «δεύτερης ευκαιρίας» σε όσους είχαν επιχείρηση που έκλεισε μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 και είναι άνεργοι. Το πρόγραμμα αφορά 3.000 θέσεις, εκ των οποίων το 40% σε γυναίκες.

Όπως είπε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, μεταξύ των προγραμμάτων είναι ένα καινούριο, για απασχόληση 2.000 άνεργων άνω των 30 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, αναφέροντας ότι ο ΟΑΕΔ χρηματοδοτεί την θέση εργασίας με 450 ευρώ τον μήνα ή 550 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους.

Άλλο πρόγραμμα για 12+12 μήνες, αφορά 8.500 θέσεις μακροχρόνια άνεργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Επιδότηση έως 100% μέχρι του ποσού των 925 ευρώ δίνεται για 3.000 θέσεις άνεργων 18-30 ετών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ενώ άλλο πρόγραμμα αφορά 1.200 θέσεις άνεργων που υπάγονται σε ευπαθείς ομάδες.

Ακόμη, όπως είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, από την Δευτέρα θα γίνει η πληρωμή των παρατάσεων στα επιδόματα ανεργίας που έληξαν στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

Παράλληλα, δόθηκε παράταση έως και την Πέμπτη στην διορία που έληξε χθες για την υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ, που αφορούν 70.000 θέσεις.

Δείτε αναλυτικές πληροορίες για όλα τα προγράμματα, στο βίντεο με την συνέντευξη του Σπύρου Πρωτοψάλτη:

