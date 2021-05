Παράξενα

“Πρωινοί Τύποι”: Κινέζα δημοσιογράφος κάνει ανταπόκριση στα... ελληνικά! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ζωντανή σύνδεση με λαϊκή αγορά στο Πεκίνο, η αγάπη της για την Ελλάδα και το ελληνικό τραγούδι που είπε ολοκληρώνοντας την μετάδοση.

Μια ξεχωριστή, χαρούμενη και αισιόδοξη νότα στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν η ανταπόκριση από λαϊκή αγορά στο Πεκίνο, που έκανε μιλώντας άπταιστα ελληνικά, η Κινέζα δημοσιογράφος Για Γεν Γιού, που στα ελληνικά αποκαλείται «γλυκιά Ελπίδα».

Η Κινέζα, που είναι δημοσιογράφος του κρατικού ραδιοφώνου στην Κίνα, αφού έκανε «ρεπορτάζ αγοράς» για τις τιμές των οπωροκηπευτικών, αναφέρθηκε στην σχέση και την αγάπη της με την Ελλάδα.

Είπε ότι θα ήθελε να βρεθεί στην χώρα μας για σπουδές, αλλά και για να εργαστεί.

Μάλιστα, η ευδιάθετη Για Γεν Γιού έκλεισε την ζωντανή σύνδεση της εκπομπής με το Πεκίνο, λέγοντας ένα αγαπημένο της ελληνικό τραγούδι:

Ειδήσεις σήμερα:

Γιορτή της Μητέρας: η ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Κινέζικος πύραυλος: που έπεσαν τα απομεινάρια της “Μεγάλης Πορείας”

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: έντονη ανησυχία του ΠΟΥ