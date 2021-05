Αθλητικά

Λίβερπουλ: “Ζωντανή” για την τετράδα και το Champions League

Οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ έφτασαν στο «τρίποντο» σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Η Λίβερπουλ διατήρησε τις ελπίδες της για είσοδο στην προνομιούχο πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή στο Champions League της νέας περιόδου, μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Σαουθάμπτον στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής.

Οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ, που έχουν κι αγώνα λιγότερο, το αναβληθέν ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφτασαν στο «τρίποντο» σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, αρχικά με τον Μανέ κι εν συνεχεία με τον Τιάγκο Αλκάνταρα στο λυκόφως της συνάντησης.

Η αποψινή ήταν μόλις η δεύτερη νίκη για την απερχόμενη πρωταθλήτρια στους 11 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ μείωσε στους 6 πόντους τη διαφορά από την τέταρτη Λέστερ, ενώ διατήρησε το «μηδέν» στο γήπεδό της για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο και τη «λευκή» ισοπαλία με τη Γιουνάιτεντ.

Από την πλευρά της, η Σαουθάμπτον έχασε τον ένατο από τους συνολικά δέκα τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της.

