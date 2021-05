Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πού γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα σημεία όπου κάνουν δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σήμερα, Κυριακή 9 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό, για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00 -15:00 Δ. Γαλατσίου, Πύλη Άλσους Βεΐκου, 10:00-15:00 Δ. Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, 10:00-15:00 Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος Πλατεία Μεσ ολογγίου Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης Δημαρχείο Άρτας Πλατεία Εθνικής Αντίστασης Drive through στα διόδια Ρίου-Πατρών Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας Εξεταστήριο Θ. Ζιακα, Γρεβενά Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας ΟΑΕΔ Καρπενησίου Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος Κεντρική Πλατεία Πύργου Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο Ιατρείο ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη Ράχες, Ικαρία, 11:00-16:00 Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα Κεντρικός Λιμένα Καλύμνου Κεντρική Πλατεία Πλαστήρα, Καρδίτσα Λ. Κύκνων, Καστοριά Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας Πετρανα Κοζάνης Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Πλατεία Κω Κεντρική Πλατεία Λάρισας Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα Μέγαρο Χορού, Καλαμάτα Πλατεία Νάουσας, Πάρος Δημαρχείο Γιαννιτσών Κρύα Βρύση, Πέλλα Γ.Ν . Πρέβεζας Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή Καμάρες κτιρίου Περιφέρειας, Μανδράκι, Ρόδος Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Μουδανιών, Χαλκιδική