Σχολεία - Κεραμέως: self test και στα νηπιαγωγεία – νωρίτερα η έναρξη του σχολικού έτους

Τι είπε η Υπ. Παιδείας για τις Πανελλαδικές, τις πρακτικές ασκήσεις φοιτητών και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Που θα δημιουργηθούν 50 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

«Αύριο είναι το επόμενο βήμα για την επαναφορά στην πραγματικότητα. Αύριο ξεκινάμε εκ νέου με δύο πρόσθετα «εργαλεία»: το κομμάτι των εμβολιασμών και τα self test, που από αύριο το πρωί αξιοποιείται και σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια», είπε η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», αναφερόμενη στην επαναφορά της εκ δια ζώσης λειτουργία νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το πρωί της Δευτέρας.

Σε ότι αφορά την λήξη του σχολικού έτους, η Νίκη Κεραμέως είπε ότι Γυμνάσια και Λύκεια θα κλείσουν στις 11 Ιουνίου, ενώ νηπιαγωγεία και δημοτικά στις 25 Ιουνίου.

Νωρίτερα η έναρξη της σχολικής χρονιάς;

Αναφορικά με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, η Υπ. Παιδείας ανέφερε ότι «υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς από ότι συνήθως, που είναι γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά μιλάμε για Σεπτέμβριο και σε καμία περίπτωση για τον Αύγουστο»

"Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως, «ο σχεδιασμός για τον Σεπτέμβριο είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να λειτουργούν κανονικά, με δια ζώσης εκπαίδευση. Ετοιμάζεται οδικός χάρτης συνολικά για το πλαίσιο των μαθημάτων και των επαναλήψεων που πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση από την μία τάξη στην άλλη».

Για τα self test

«Τελείως μεμονωμένες περιπτώσεις» είπε ότι αφορούν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που αρνούνται να κάνουν τα self test από όταν άνοιξαν τα Λύκεια, «όπως συνέβη στην αρχή και με τις μάσκες, που όμως πλέον όλοι δέχονται ότι αποτελούν βασικό όπλο για την μη διασπορά του κορονοϊού. Τα self test είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς στα Λύκεια βρέθηκαν τις πρώτες ημέρες 600 φορείς του ιού που ήταν κυρίως ασυμπτωματικοί και θα μπορούσαν να μεταδώσουν τον κορονοϊό».

Για τα Λύκεια στα οποία ελήφθησαν μέτρα λόγω κρουσμάτων, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι «όταν λειτούργησαν τα Λύκεια, ήταν περίπου 1,% των τμημάτων που λειτουργούσαν, εκείνα στα οποία χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα, λόγω της ύπαρξης κρούσματος», λέγοντας ότι δεν υπήρξε σημαντική συμβολή από το άνοιγμα των λυκείων στην διασπορά του Covid-19.

«Το self test θα γίνεται και στα παιδιά που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, καθώς το δείγμα παίρνεται από την μύτη και επομένως με την βοήθεια του γονέα είναι εύκολο να γίνει σε όλα τα παιδιά», διευκρίνισε.

Για τις πρακτικές ασκήσεις

«Θα ξεκινήσουν από αύριο και οι πρακτικές ασκήσεις φοιτητών που είναι στο τελευταίο έτος ή επί πτυχίω. Το επόμενο βήμα είναι στις 15 Μαΐου και επομένως είμαστε σε μια φάση επαναφοράς στην πραγματικότητα και σιγά-σιγά μπαίνουμε και στα δημόσια ΙΕΚ για τις πρακτικές», είπε η Υπ. Παιδείας απαντώντας σε ερωτήσεις φοιτητών που ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή.

Για τις Πανελλαδικές και τον ελάχιστο βαθμό εισαγωγής

Όπως είπε η Υπ. Παιδείας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», «οι Πανελλαδικές ξεκινούν στις 14 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ, άρα εντός του χρονοδιαγράμματος και βαίνουν όλα βάσει προγραμματισμού», ενώ συμπλήρωσε ότι θα υπάρξει έγκαιρα και σε συνεργασία με τους ειδικούς και η ανακοίνωση ειδικών πρωτοκόλλων για όσα θα ισχύσουν σε περίπτωση εντοπισμού κρουσμάτων κορονοϊού λίγο πριν ή εν μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για την βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, η κ. Κεραμέως είπε ότι «θα έχουμε παρεμβάσεις στις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να μην μπαίνουν φοιτητές με 1 και 2 και 3 σε πανεπιστημιακές σχολές. Γιατί το κάνουμε αυτό; Για να μην κοροϊδεύουμε τους φοιτητές ούτε εκείνους που μπαίνουν σε πανεπιστημιακές σχολές με τέτοιο βαθμό γιατί η συντριπτική πλειονότητα δεν θα τελειώσει τις σχολές, αλλά και να μην κοροϊδεύουμε τους υπόλοιπους φοιτητές στις σχολές αυτές ούτε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες που πληρώνουν για να υπάρχει μια παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης. Μας νοιάζει να δίνουμε προοπτικές, διεξόδους, πρακτικές λύσεις, να ανοίγουμε το μέλλον για τα παιδιά».

Σε ότι αφορά την επαναφορά της δια ζώσης εκπαίδευσης, η κ. Κεραμέως είπε ότι έχουν σταλεί οδηγίες σε όλα τα σχολεία προς τους εκπαιδευτικούς και για την ψυχοσυναισθηματική προσέγγιση των παιδιών και για την αναδιάρθρωση της ύλης, λόγω της μακράς περιόδου τηλεκπαίδευσης.

Δημιουργία πειραματικών και πρότυπων σχολείων

Όπως αποκάλυψε η Υπουργός Παιδείας, «θα ανακοινώσουμε αυτήν την εβδομάδα περίπου 50 νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία σε όλη την χώρα, κυρίως για να καλύψουμε περιοχές που δεν είχαν τέτοια σχολεία, καθώς βοηθούν σημαντικά να αναβαθμίζεται συνολικά η δημόσια εκπαίδευση».

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία

«Ψηφίστηκε από πέρσι τον Ιούνιο να μπει στα σχολεία το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και του σεβασμού στην διαφορετικότητα, μπήκε πιλοτικά από πέρσι και από τον Σεπτέμβριο μπαίνει ως μάθημα σε όλα τα σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο των εργαστηρίων», είπε η Υπ. Παιδείας, μαζί με μια σειρά άλλων μαθημάτων.