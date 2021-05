Πολιτική

Ημέρα της Ευρώπης: έπαρση σημαίας Ελλάδας και ΕΕ στην Ακρόπολη (εικόνες)

Ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης συμπίπτει με την επέτειο των 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου πραγματοποιήθηκε το πρωί η τελετή Έπαρσης των Σημαιών Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ενωμένης Ευρώπης. Η συγκινητική τελετή έλαβε χώρα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με αφορμή και τη συμπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε..

Στη τελετή, την ΕΕ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας από την πανδημία, ο εορτασμός περιορίστηκε στην έπαρση της ελληνικής σημαίας και της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ιερό Βράχο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβρέθηκε στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό της Ημέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού. Αφού κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εορτάζουμε σήμερα τη νίκη των συμμάχων και τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στις 8 Μαΐου του 1945. Ευλαβικά τιμάμε όσους θυσίασαν τη ζωή τους, για να μπορούμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Μόλις 5 χρόνια μετά, στις 9 Μαΐου του 1950, φωτισμένοι Ευρωπαίοι έθεσαν τις βάσεις για την ειρήνη και την πρόοδο των λαών της Ευρώπης. Φέτος συμπληρώνονται 71 χρόνια από τη Διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν και 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για την πατρίδα μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρος ευημερίας και ασφάλειας. Μετέχουμε στις αξίες της, στον κοινό ευρωπαϊκό μας βίο και πολιτισμό. Είμαστε υπερήφανοι για όσα πετύχαμε με τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας και έχουμε υψηλές προσδοκίες για το μέλλον. Στις προκλήσεις της εποχής μας, την πανδημία, την οικονομία και την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη οφείλει να απαντήσει με ενότητα και αλληλεγγύη».

