Μεταναστευτικό - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: φεύγουν περισσότεροι από όσους έρχονται (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Μετανάστευσης για τις τουρκικές προκλήσεις, τις ροές στα νησιά και στον Έβρο. Τι θα γίνει με το Καρά Τεπέ. Σε ποιον θα δοθεί ο χώρος στην παλιά Μόρια.

Οι δομές στην Ελλάδα μειώνονται διαρκώς, οι ροές είναι μειωμένες κατά 90% σε σχέση με πέρσι, η χώρα μας ακολουθεί μια ήπια και δίκαιη πολιτική, όμως δείχνουμε έμπρακτα την αποφασιστικότητα μας να μην επιτραπεί στην χώρα μας η είσοδος ανθρώπων που εκμεταλλεύονται οι διακινητές, απέναντι και σε μια προκλητική πολιτική της Τουρκίας, όπως είδαμε και τον Φεβρουάριο, επεσήμανε ο Νότης Μηταράκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Σε ότι αφορά την Μόρια και το Καρά Τεπέ, που παραδόθηκε εκ νέου στον Δήμο Μυτιλήνης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι με κρατική χρηματοδότηση θα γίνει αποκατάσταση του χώρου, που ήταν παλαιότερα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ όπως ανέφερε, ο χώρος της παλιάς Μόριας, που είναι παλιό στρατόπεδο, εξετάζεται να δοθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να αλλάξει τελείως μορφή η περιοχή.

Για τον πληθυσμό όσων διαμένουν σε δομές, ο κ. Μηταράκης είπε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά, αναφέροντας ότι «συνολικά οι διαμένοντες είναι 50.000 και στα νησιά από 40.000 παλαιότερα τώρα έχουμε 11.000 διαμένοντες».

Όπως τόνισε, «τους τελευταίους 12 μήνες έχουν φύγει από την Ελλάδα περισσότεροι παράτυποι μετανάστες από όσους έρχονται, έχουμε πλέον ένα θετικό ισοζύγιο».

«Οι ροές παραμένουν σημαντικά μειωμένες σε σταθερή βάση. Αν θα προσπαθήσει ξανά η Τουρκία να «εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι είμαστε έτοιμοι για τέτοιο ενδεχόμενο, όπως έδειξε η αντίδραση μας προ ημερών με τα έξι ταυτόχρονα περιστατικά στην Λέσβο, για είσοδο στην Ελλάδα και με την βοήθεια τουρκικών πλοίων, που απετράπησαν», υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης, με αφορμή τις αναφορές για αυξημένες ροές τις τελευταίες ημέρες στον Έβρο.

Για τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Μηταράκης είπε ότι το βασικό είναι ότι πλέον «η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα για τους μετανάστες και επομένως δεν υπάρχει λόγος να παρέχουμε άσυλο στην πλειονότητα όσων έρχονται από την Τουρκία», ενώ υπογράμμισε ότι επιπλέον έχει ισχυροποιηθεί η θέση της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ότι αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού.

