ΝΔ: Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αρέσει ότι το τέλος της πανδημίας είναι κοντά

Επίθεση της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία της πανδημίας στη χώρα και τους εμβολιασμούς. Τα στοιχεία για την κατάταξη της Ελλάδας στη λίστα της ΕΕ.

Πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντας στοιχεία σχετικά με την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στη χώρα και την κατάταξη της Ελλάδας στη σχετική λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ σημειώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα και τα προσαρμόζει στην γκρίζα πραγματικότητα την οποία «προσπαθούν να διαμορφώσουν για τη χώρα υπονομεύοντας τη συλλογική προσπάθεια».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Όπως κυνικά ομολόγησε η κ. Αχτσιόγλου o ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την πανδημία ως ευκαιρία γιατί η "κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά". Αυτή την κεντρική στρατηγική υπηρετούν συντονισμένα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύοντας διαρκώς την μεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα να αφήσει πίσω της την πανδημία. Ακριβώς σε αυτή τη λογική κινείται και το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αυγής, κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, αγνοώντας τα πραγματικά δεδομένα και προσαρμόζοντάς τα στην γκρίζα πραγματικότητα που προσπαθούν να διαμορφώσουν για τη χώρα υπονομεύοντας τη συλλογική προσπάθεια.



Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα έχει εμβολιάσει και με τις δύο δόσεις του εμβολίου πάνω από το 11% του πληθυσμού της, όντας στην 10η θέση στην ΕΕ και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης η χώρα μας με τις 1500 εμβολιαστικές γραμμές που λειτουργούν από αρχές Μαΐου εμβολιάζει πλέον πάνω από 100.000 πολίτες την ημέρα. Αυτό την κατατάσσει στη 10η θέση στην ΕΕ σε ποσοστό ημερήσιων εμβολιασμών ως μερίδιο επί του συνολικού πληθυσμού. Εξάλλου η λέξη αξιοπιστία είναι άγνωστη για εκείνους που συντονισμένα χλεύαζαν και λοιδορούσαν την κυβέρνηση για τον στόχο των 2 εκατομμυρίων εμβολιασμών τον μήνα, όταν με τους ρυθμούς που κινούμαστε σήμερα ήδη τους ξεπερνάμε.





Μετά τον κ. Τσίπρα που χαρακτήρισε τους εμβολιασμούς “ξεστοκάρισμα” και τον κ. Κόκκαλη που δήλωσε πως “δεν είναι σοβαρό να λέμε στους τουρίστες να έρθουν”, η Αυγή συνεχίζει σήμερα να υπηρετεί την κεντρική γραμμή της υπονόμευσης της εθνικής προσπάθειας εξόδου από το τούνελ της πανδημίας. Με 2,5-3 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, η αλήθεια είναι ότι το τείχος ανοσίας και άρα το τέλος της πανδημίας, έρχονται όλο και πιο κοντά. Κι αυτό δεν αρέσει καθόλου στον ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό κατασκευάζει fake news. Γιατί βλέπει ότι όσο σκληρά κι αν πολέμησε την εθνική προσπάθεια, τελικά χάνει την “ευκαιρία”».

