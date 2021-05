Οικονομία

Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

Το ωράριο λειτουργίας και όσα πρέπει να κάνετε για την μετακίνηση σας. Ποιουες κωδικούς και σε ποιους αριθμούς πρέπει να στειλετε.

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Μαΐου, λόγω της αργίας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, ξεκίνησαν από την Τετάρτη 5 Μαΐου και θα λήξουν το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 ενώ, προαιρετικά, ανοικτά μπορούν να είναι τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο, την Κυριακή 9 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα λειτουργίας την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 έχουν επίσης τα κομμωτήρια και οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ κλπ).

Η Κυριακή, 9 Μαΐου είναι ουσιαστικά η πρώτη Κυριακή των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων που μπορούν να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα, καθώς ημερολογιακά η πρώτη Κυριακή ήταν η Κυριακή του Πάσχα.

Ο εμπορικός κόσμος έχει μεγάλες προσδοκίες από αυτή την εκπτωτική περίοδο και τα καταστήματα διαφημίζουν μεγάλες εκπτώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και το 70%.

Οι εμπορικοί σύλλογοι με ανακοινώσεις τους υπενθυμίζουν, ότι κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Οι καταστηματάρχες σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το ωράριο και τα sms

Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή 9 Μαΐου τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, τα σούπερ μάρκετ, αλλά, και τα κομμωτήρια με το ωράριο λειτουργίας να ξεκινά στις 11:00 και να λήγει στις 18:00.

Από χθες, Σάββατο, μειώθηκε το ποσοστό εμβαδού ανά πελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τ.μ., σε 50 τ.μ. ανά άτομο, στα πλαίσια των μέτρων ανάσχεσης του κορονοϊού.